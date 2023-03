Desaparecimento de menino de 3 anos em rio é investigado em SC

Menino foi visto pela última vez na tarde de sábado (4), próximo ao Rio Cubatão, enquanto brincava. Buscas são feitas em rio onde criança desapareceu

Corpo de Bombeiros Militar de SC/Divulgação

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o desaparecimento de um menino de 3 anos enquanto brincava às margens de rio em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. A informação foi divulgada na tarde de quinta-feira (9), cinco dias depois que as buscas pela criança começaram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, responsável pelos trabalhos de rastreio, o menino foi visto pela última vez na tarde de sábado (4), próximo ao Rio Cubatão. Desde então, foi realizada varredura na parte de mata e no rio, mas nada foi encontrado.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Os policiais acreditam que a criança tenha desaparecido, já que não há testemunhas ou imagens que indiquem a possibilidade de sequestro. Além de troca de informações com os bombeiros, os investigadores estão em contato permanente com os familiares do menino.

Menino desaparece enquanto brincava às margens de rio

Idosa com problema de visão ganha R$ 170 mil para tratamento

No rio, a procura é feita com mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar. Os socorristas também usam drones para tentar localizar alguma pista da criança.

Desaparecimento de menino de 3 anos é investigado pela Polícia Civil de SC

Corpo de Bombeiros de SC/Divulgação

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Rienzo