Descalvado abre processo seletivo para estágio em 17 áreas; saiba como participar

Oportunidades são para cadastro reserva e as inscrições devem ser feitas de 3 a 20 de março pela internet. Descalvado abre processo seletivo para estágio em 17 áreas

A Prefeitura de Descalvado (SP) abriu processo seletivo de cadastro de reserva para contratação de estagiários em mais de 17 áreas.

Os interessados em participar devem fazer a inscrição pelo site do Ciee, responsável pela realização da seleção, a partir do dia 3 de março. O prazo encerra às 12h do dia 20 de março.

Podem participar estudantes com 16 anos ou mais que estejam regularmente matriculados a partir do 1º semestre em cursos de ensino superior. Também há oportunidades para estagiários de cursos técnicos.

As vagas não são para início imediato. Os candidatos serão convocados conforme necessidade de contratação de cada área.

As vagas para estudantes de ensino superior são as seguintes:

Administração;

ciências contábeis;

direito;

educação física;

enfermagem;

engenharia agronômica;

engenharia ambiental;

engenharia civil;

farmácia;

fisioterapia;

gestão de tecnologia da informática;

nutrição;

odontologia;

pedagogia;

psicologia;

química;

serviço social.

Já as vagas para estudantes de curso técnico são as seguintes:

técnico em administração;

técnico ambiental;

técnico em enfermagem;

técnico em farmácia;

técnico em gestão ambiental;

técnico em informática;

técnico em química.

Os aprovados desempenharão uma carga horária de 30 horas semanais com remuneração prevista de R$ 788,54 e auxílio-transporte de R$ 20 por mês.

Outras informações sobre o processo seletivo e os pré-requisitos necessários podem ser obtidas por meio do site da prefeitura.

