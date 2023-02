Descalvado tem atividades para melhorar a memória a idosos a partir de 60 anos; saiba como se inscrever

Atividades ocorrem semanalmente. Participantes contarão com transporte público para ir até o CCI. Descalvado oferece atividades para melhorar a memória para idosos com 60 anos ou mais; veja como se inscrever

Reprodução/Prefeitura de Descalvado

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Descalvado (SP), em parceria com o Conselho do Idoso, está com inscrições abertas para atividades gratuitas que buscam melhorar a memória de idosos com 60 anos ou mais.

As atividades de treino de memória propõem o compartilhamento de conversas e descontrações, além de jogos e palestras. Os encontros tiveram início na quinta-feira (23) com grande adesão, contando com 38 participantes.

De acordo com a vice-presidente do Conselho do Idoso, Vânia Bertoli Franco, as atividades desenvolvidas são importantes.

“A interação entre os idosos é importante para que eles ativem a memória, tenha o sociocultural, e isso é algo importante”, diz a vice-presidente.

Inscrições

Os idosos interessados em participar podem se inscrever gratuitamente na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro em que reside ou diretamente no Centro de Convivência do Idoso (CCI).

Também será ofertado transporte público aos participantes, que buscarão os idosos na frente das USFs.

As atividades ocorrem semanalmente, às quintas-feiras, das 15h às 17h, no CCI, que fica localizado na Rua Talé Fabrício, nº 2, no Bairro Santa Cruz.

Outras atividades

Além das atividades para memória, estão sendo ofertados os cursos de condicionamento físico e dança e coreografias, que buscam combater o sedentarismo e a obesidade.

As atividades desenvolvem também a parte sociocultural dos idosos.

As aulas de condicionamento físico ocorrem às terças-feiras, das 8h30 às 9h30 e das 14h30 às 15h30. Já as aulas de dança e coreografias são às quartas-feiras, no mesmo horário.

