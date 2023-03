Descarte irregular de entulho e falta de manutenção de terrenos geram transtornos em São Carlos

Prefeitura fiscaliza e multa proprietários e pessoas que descartam em locais indevidos, mas ainda falta conscientização. Geógrafo fez estudo sobre o impacto do lixo na natureza. Pontos de São Carlos sofrem com descarte de entulho e geram transtornos para moradores

Moradores de São Carlos (SP) sofrem com os impactos do descarte irregular de entulho e a falta de manutenção de terrenos públicos e privados.

A prefeitura fiscaliza e multa proprietários e pessoas que descartam em locais indevidos, mas ainda falta conscientização.

Descarte irregular

O autônomo Maurílio Cidencio de Godoy é dono de um terreno há 40 anos e faz questão de fazer a limpeza.

“Estou sempre cuidando desse terreno porque o mato vem com rapidez por causa da chuvarada constantes. Os vizinhos são testemunhas que mantenho o terreno limpo”, disse.

O autônomo Maurílio Cidencio de Godoy limpa terreno em São Carlos mas sofre com os descartes irregulares

O problema é que as pessoas estão usando o terreno para descartar lixo e entulho. Até um sofá foi deixado no local e ele não sabe o que fazer para resolver essa situação.

“Hoje uma caçamba custa acima de R$ 300 e eu não sou o responsável por jogar os entulhos. A prefeitura vem me pressionando para eu fazer a calçada, mas como eu vou fazer se tá sempre cheio de porcaria e a prefeitura não vem retirar”, disse. A prefeitura afirma que a obrigação de retirar o material é do dono.

Até sofá apareceu no terreno de autônomo em São Carlos

Falta de manutenção

A dona de casa Josina Medeiros da Silva também sofre com as consequência do descarte irregular e falta de manutenção de um terreno no Jardim Social Belvedere. Ela mora no bairro há 15 anos e o antigo campo de futebol virou um matagal.

“[Achamos] três filhotes de jararaca na garagem da minha filha. A inquilina dela já achou jiboia. Meu esposo já achou jiboia dentro da van. Não é porque a gente mora no fim da rua que é lixão”, disse.

O terreno maior é da prefeitura e fica ao lado de outros dois particulares. Ela esperava que a limpeza fosse feita de forma mais constante.

Terreno cheio de entulho gera transtornos para vizinhos em São Carlos

“Se limpasse de 6 em 6 meses, seria tão bom pra eles quanto para nós. Nós moramos aqui o ano todo”, disse.

Segundo a prefeitura, o dono do terreno vai ser notificado e tem até dez dias a partir do momento que assinar o documento pra fazer a limpeza. Já a parte que pertence à prefeitura tem previsão para ser limpa até o fim de semana, se as chuvas não atrasarem o cronograma.

Impactos ambientais

Preocupado com essas situações, o geógrafo Vitor Augusto Camacho começou a estudar os impactos ambientais causados pelo lixo na natureza e desenvolveu até uma dissertação de mestrado sobre o assunto.

“Atualmente São Carlos vive uma crise de entulho. Por questões políticas e administrativas, o entulho acaba sendo o principal resíduo descartado na cidade, segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então esse entulho acaba indo para área de preservação, áreas públicas e terrenos baldios”, disse.

O geógrafo Vitor Augusto Camacho estudou os impactos do lixo na natureza em São Carlos

Um dos terrenos baldios fica em frente à casa de Camacho. Ele está muito mais limpo e tem até plantação de quiabo. Porém, no ano passado, estava com o mato tomando conta de toda a área, assim como o lixo.

Foi conversando com o dono que ele conseguiu mostrar o quanto era importante manter a área assim.

“Ajuda a privilegiar um ambiente equilibrado, pois não contribuiu com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, de ratos, baratas, escorpiões. Você evita problemas com vizinhos, com a fiscalização. Então uma coisa foi juntando com a outra e ele aceitou bem as dicas”, afirmou o geógrafo.

Prefeitura aplica multas

A prefeitura realiza a fiscalização em terrenos particulares para que o proprietário seja notificado e faça a limpeza o quanto antes, porém, quando isso não acontece, ele é multado.

“Ele tem um prazo de 7 dias para realizar a limpeza. Caso contrário, ele será multado no valor de R$ 5,89 por metro quadrado desse terreno. Caso o terreno for de 250 m², a multa fica em torno de R$ 1,3 mil”, disse o diretor de Fiscalização da Prefeitura, Rodolfo Penela.

Terreno com entulho e lixo em São Carlos

Quem for pego jogando lixo ou entulho nos terrenos também será penalizado. “Todos os dias os fiscais estão fazendo levantamento dos terrenos com mato alto e verificando as pessoas que estão jogando entulho. Caso seja constatado, o valor da multa é de R$ 275”, disse o diretor.

A cobrança de multas é uma forma de punir quem desobedece a legislação do município, mas o importante mesmo é que os moradores tenham consciência desse cuidado.

“A punição é o último caso. A intenção é orientar as pessoas para que elas possam ter boas práticas e assim contribuir com o ambiente ecologicamente equilibrado pra todos”, ressaltou o geógrafo.

