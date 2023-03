Descida da Serra das Araras será fechada neste fim de semana; veja como vai funcionar

Motivos são serviços de manutenção de sinalização e pintura. No sábado e no domingo, de 9h às 17h, trânsito será desviado para a pista de subida, que vai operar em mão dupla. Descida da Serra das Araras, em Piraí

Vinícius Lima

A descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), trecho da Via Dutra sentido Rio de Janeiro, vai ser fechada neste fim de semana. O motivo é um serviço de manutenção de sinalização e pintura de faixas do km 233 ao km 225.

Tanto no sábado (25), quanto no domingo (26), os reparos serão feitos de 9h às 17h. Durante este período, o tráfego será desviado para a pista de subida, que vai operar em mão dupla.

Segundo a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, o tráfego pode ficar lento no trecho para onde o trânsito foi desviado.

A empresa orienta que o motorista tenha atenção e respeite a sinalização implantada e o limite de velocidade de 40 km/h durante toda a passagem pela mão dupla, onde a ultrapassagem é proibida.

Em caso de chuva, os serviços podem ser adiados ou interrompidos.

