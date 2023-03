‘descobri-capacidades-que-nem-sabia-que-tinha’,-diz-idosa-sobre-estudos-na-terceira-idade

Maria Lucia Posch, moradora de Guaratinguetá, frequenta a Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati) desde 2013 e já cursou disciplinas como astronomia, inglês e alemão. Oficina da Unati em Guaratinguetá

Há dez anos frequentando aulas, a aposentada Maria Lucia Posch, de Guaratinguetá (SP), diz ter descoberto capacidades que nem sabia que tinha e enxerga nos estudos interações essenciais à vida do idoso.

“Tão importante quanto o ensino é o lado emocional. Muitos idosos estão em casa depressivos, tristes e o convívio da sala de aula faz com que conheçam novas pessoas, tenham mais motivação. Eu costumo dizer que estudar contribuiu muito para que minha mãe passasse dos noventa anos”, contou.

Maria Lucia Posch, de 61 anos, voltou aos estudos em 2013, motivada pelas atividades que sua mãe desenvolvia na Universidade Aberta à Terceira Idade (Unati), ligada à Universidade Estadual de São Paulo

“Minha mãe e minha irmã faziam oficinas na Unati. Depois das aulas elas vinham tomar café em casa e comentavam sobre como tinha sido. Isso foi me despertando uma vontade de voltar a estudar também. Eu estava ansiosa para completar 50 anos, aposentar e poder me inscrever nas aulas também. Foi um dos poucos motivos que me fez querer envelhecer logo (risos)”, relatou Lucia.

Em 2023, Lucia continua firme nas aulas. Está matriculada em diversas oficinas da Unati e pretende continuar ao longo dos próximos anos. Ela relata que duas irmãs, a cunhada e outros amigos estão com ela nessa jornada e que sempre quer ser motivação para que outras pessoas da terceira idade também voltem aos estudos.

“Estudar nos faz descobrir capacidades. Descobri capacidades que nem sabia que tinha. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, os idosos podem sim continuar aprendendo ou aprender coisas novas. Estudar ajuda a prevenir doenças, melhoras a autoestima, ter mais independência. Quem tem essa vontade de estudar eu indico que vá. Na Unati somos muito bem acolhidos, temos ótimos professores, aprendemos muito e ainda convivemos e fazemos amizades”, concluiu.

Vagas abertas na Unati

A Unati (Universidade Aberta à Terceira Idade) abriu inscrições para mais de 300 vagas para cursos destinados ao público da terceira idade, na Unesp no campus de Guaratinguetá (SP).

Ao todo são nove cursos diferentes e um minicurso, que serão ministrados de forma presencial aos idosos.

Para se inscrever, o único requisito necessário é de que o candidato tenha 50 anos ou mais, com exceção das aulas do coral. As inscrições podem ser feitas diretamente na sede da universidade, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h; ou por meio do preenchimento de um formulário disponível no site.

Os cursos são gratuitos e o mesmo aluno pode estar matriculado em mais de uma disciplina. A inscrição possui uma taxa de R$ 50 que pode ser paga por transferência bancária (os dados da conta estão disponíveis no site).

A sede da Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá (FEG), local para as inscrições presenciais e aonde as aulas serão aplicadas, fica na avenida Ariberto Pereira da Cunha, 333, no Portal das Colinas.

Confira os cursos disponíveis:

Segunda-feira

Das 14h40 às 16h30: Oficina de óleo sobre tela e pintura em tecido (30 vagas)

Das 15h30 às 17h30: Coral (vagas ilimitadas)

Terça-feira

Das 15h às 16h: Astronomia (30 vagas)

Das 16h30 às 17h45: Alegria matemática (30 vagas)

Quarta-feira

Das 14h às 15h30: Dança circular (30 vagas)

Das 16h às 17h: Português (30 vagas)

Das 15h30 às 17h30: Coral (vagas ilimitadas)

Quinta-feira

Das 13h30 às 15h: Inglês (30 vagas)

Das 15h30 às 17h: Alemão (30 vagas)

Sexta-feira

Das 15h às 17h: Oficina Literarizando – quinzenal (30 vagas)

Minicurso (30 vagas)

29/04 (sábado), 8 horas: minicurso “Introdução à observação de aves”;

30/04 (domingo), 7 horas: dia de campo para observação de aves no campus da FEG

