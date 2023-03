Desembargador suspende decisão que mandava Eduardo Cunha entregar carros de luxo

Conforme entendimento do magistrado Marcelo Malucelli, do TRF4, o caso é de competência da Justiça Eleitoral. Ex-deputado federal afirma que vai entrar com pedido de suspeição do novo juiz da Lava Jato em Curitiba, Eduardo Appio. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara

O desembargador Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com sede em Porto Alegre, suspendeu, na terça-feira (14), a decisão do juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que mandava o ex-deputado federal Eduardo Cunha devolver seis carros de luxo bloqueados pela Operação Lava Jato. Conforme o entendimento do magistrado, o caso é de competência da Justiça Eleitoral. A suspensão é liminar, com validade até que a 8ª Turma do TRF4 julgue de forma colegiada.

”Parece claro que ao juízo eleitoral compete decidir sobre a destinação dos bens em questão em relação à ação penal, não havendo qualquer sentido prático, neste momento, em se retirar do juízo competente a definição sobre a permanência do bloqueio decretado ou eventual depósito dos bens em questão”, conclui Malucelli.

Em publicação nas redes sociais, o ex-deputado federal disse que a decisão anterior “quis criar constrangimento público, com a história de entrega de carros”. Cunha acrescenta que seus advogados de defesa vão entrar com pedido de suspeição do novo juiz da Lava Jato em Curitiba, Eduardo Appio.

O bloqueio dos automóveis foi determinado em 2016. Na época, o ex-juiz Sérgio Moro definiu que, apesar da decisão, os veículos deveriam permanecer sob posse da família de Cunha. Na semana passada, o juiz Eduardo Appio revogou a determinação. A medida, assinada na quinta-feira (9), dava o prazo de cinco dias úteis após a intimação da parte.

”Revogo, por conseguinte, o respeitável despacho judicial deste Juízo Federal (nos autos de pedido de prisão preventiva de EDUARDO CUNHA […] o qual havia autorizado que o acusado EDUARDO CUNHA (e seus familiares) ficassem na posse dos veículos de luxo abaixo mencionados”, cita um trecho.

O g1 teve acesso ao documento. A lista de veículos inclui:

dois Porsche Cayenne;

um Ford Fusion;

um Ford Edge;

um Hyundai Tucson;

um Volkswagen Passat.

Eduardo Cunha em foto de arquivo

