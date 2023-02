desembargadora-elvira-maria-toma-posse-como-presidente-do-tre-se

Segundo o TRE, Elvira Maria vai presidir o tribunal até fevereiro de 2024, quando encerrará o período de permanência na magistratura. Desembargadora Elvira Maria presta juramento durante posse como nova presidente do TRE-SE

A desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva tomou posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), nesta quinta-feira (16). A solenidade aconteceu na sede tribunal e contou com a presença de autoridades e familiares.

“Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis do país”, disse a magistrada, ao prestar o compromisso e assinar o termo de posse.

A presidente empossada recebeu a Medalha do Mérito Eleitoral no grau Grã-Cruz, além do título de Grã-Mestre.

Segundo o TRE, Elvira Maria vai presidir o tribunal até fevereiro de 2024, quando encerrará o período de permanência na magistratura.

Carreira

Natural de Itabaiana (SE), a magistrada Elvira Maria de Almeida Silva iniciou a trajetória escolar no Ginásio Patrocínio do São José. Bacharelou-se no Curso de Ciências Econômicas, pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da UFS, em 1972. Também pela UFS, pela Faculdade de Direito, formou-se no Curso de Ciências Jurídicas e Sociais, em 1978.

Foi professora primária do Plano Nacional de Educação em 1966; auxiliar administrativo da Reitoria da UFS; auxiliar judiciário e técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). Também assumiu a direção-geral de Secretaria do TRE-SE entre 1980 e 1984.

Na condição de Juíza Eleitoral, atuou diversas vezes, de 1984 a 2006. Foi membro titular do TRE-SE, no biênio 2011-2013, e da Ouvidoria da Corte Eleitoral entre 2012 e 2013. Foi titular da 18ª Vara Cível da Comarca de Aracaju. No TJSE, substituiu membros da Corte em diversas oportunidades.

Tomou posse como desembargadora do TJSE no dia 18/5/2015 e, no biênio 2021-2023, atuou como corregedora regional eleitoral do TRE-SE.

