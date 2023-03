Desembargadora responsável por decisões da operação Mensageiro sofre acidente de carro em SC

Operação que já prendeu 7 prefeitos investiga escândalo de corrupção envolvendo desvio de verbas públicas nas áreas de coleta de lixo e saneamento. Magistrada e motorista passam bem. Carro que a desembargadora estava foi colidiu com outros veículos, entre eles, um caminhão

Arquivo Pessoal

A desembargadora responsável pelas decisões da Operação Mensageiro, Cinthia Beatriz Bittencourt Schaefer, sofreu um acidente, esta tarde, na BR-101, em Itajaí. Ela estava acompanhada de um motorista em um carro oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eles foram levados ao hospital mais próximo e passam bem.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

O acidente ocorreu por volta de 14h30 no quilômetro 117,5 da rodovia federal. Houve engarrafamento de aproximadamente três quilômetros no local.

A desembargadora está à frente de um dos maiores esquemas de corrupção envolvendo agentes públicos no Estado. A Operação Mensageiro, que investiga desvio de verba pública nas áreas de coleta de lixo e saneamento, já levou sete prefeitos preventivamente à prisão.

Operação Mensageiro prende 7 prefeitos em SC: o que se sabe e o que falta saber

Deflagrada em 6 de dezembro de 2022, a operação já teve três fases. Na primeira, quatro prefeitos foram presos nas cidades de Pescaria Brava, Papanduva, Balneário Barra do Sul e Itapoá, sendo um deles durante uma viagem oficial em Brasília.

Na segunda, em 2 de fevereiro, dois prefeitos também foram detidos, de Lages e Capivari de Baixo. Já nesta terceira fase, o prefeito de Tubarão foi detido junto com o vice.

Presos na 1ª fase e defesas

Presos na 2ª fase e defesas

Presos na 3 fase e defesas

O que a operação apura?

Deflagrada no fim de 2022 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), colocou sobre a mira um suposto esquema de corrupção na licitação de lixo em várias cidades de Santa Catarina.

A investigação está relacionada a suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ao todo até agora já foram cumpridos 121 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa