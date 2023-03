Desempregada, cliente de empresa suspeita de golpe milionário em Ribeirão Preto perde economias: ‘trauma’

Mulher retirou todo dinheiro da poupança e investiu na B&B Capital para usar rendimento para pagar contas. Polícia Civil instaurou inquérito para apurar estelionato. Uma mulher que prefere não ser identificada afirma ter perdido todas as suas economias após o dono do escritório de investimentos B&B capital desaparecer em Ribeirão Preto (SP) sem dar satisfação sobre os valores aportados na empresa. “É um trauma que a gente vai carregar pra sempre”, afirma a mulher.

O caso é investigado pela Polícia Civil como suspeita de estelionato desde quinta-feira (23). O grupo com vítimas da empresa já conta com 500 participantes que investiram valores variados na agência.

“Gente que investiu R$ 500 mil, R$ 800, mais de R$ 1 milhão. Eu sei que o meu prejuízo não é tão grande quanto o dessas pessoas, mas ainda assim, era tudo que eu tinha”, lamenta.

Comerciante diz que perdeu R$ 500 mil após dono de escritório de investimentos desaparecer em Ribeirão Preto

A mulher tinha investido um total de R$ 70 mil no escritório. O dinheiro era fruto das economias dela e parte do dinheiro do pai que, até então, a ajudava financeiramente, já que ela está desempregada.

Quando recebeu a notícia do desaparecimento do dono do escritório e do dinheiro investido, a mulher precisou ser hospitalizada.

“Passei uma noite no hospital, sedada. Outra noite, à base de remédios. E é assim que eu estou agora”, diz.

“Foram anos juntando esse dinheiro”, conta. “Eram todas as minhas economias, todas. E não somente minhas, do meu pai, também. Isso que mais dói, porque eu convenci ele a colocar um pouco de dinheiro lá para poder render”, diz.

A empresa prometia um rendimento de 2,5 a 3% ao mês. Por isso, há pouco mais de um ano, a antropóloga decidiu tirar as economias da poupança e investir no escritório B&B capital para futuras emergências, como o momento que ela vive agora.

Desempregada há oito meses, o rendimento era a renda que ela tinha para pagar as contas do mês enquanto segue na busca por uma vaga no mercado de trabalho.

“Eles depositavam dentro de sete dias, religiosamente. Nunca teve problema”, relata. “A gente não esperava, nunca espera, obviamente. Essa empresa já tinha mais de dez anos no mercado. Agora, é tentar confiar na Justiça”.

Caso foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto

Chico Escolano/EPTV

Aviso para o irmão

A notícia que os investimentos haviam sumido veio na quarta-feira (22). Segundo a antropóloga, o pai de um amigo que também tinha valores investidos não conseguiu fazer a retirada de um dinheiro que deveria ter caído na segunda-feira (20).

“Ele tentou contato com o pessoal da B&B e recebeu uma mensagem de um dos sócios falando que o André tinha sumido com todo o dinheiro e que estava desaparecido”, lembra a antropóloga.

O dono do escritório de investimentos B&B Capital, André Rosa, deixou um envelope com senhas e uma mensagem ao irmão dele, Alex Rosa, que também trabalha na empresa, antes de desaparecer em Ribeirão Preto (SP) e deixar clientes sem informação.

Segundo o advogado Daniel Rondi, que defende Alex, as senhas eram para acesso aos investimentos dos clientes e também para um e-mail onde havia um texto explicando que o escritório havia quebrado e deixado os investidores sem os rendimentos.

“Tinha uma mensagem dizendo que sentia muito, que a empresa não tinha mais dinheiro e o dinheiro que tinha era o dinheiro que estava na conta naquele momento e que ele havia quebrado a saúde financeira. A gente já imaginou que poderia ser algum crime de sequestro, ou algo do tipo, estamos falando de grandes volumes. Corremos na casa desse irmão e a funcionária dele disse que ele havia saído de casa levando pertences pessoais. Aí entendeu-se que a mensagem era verdadeira. Fomos à delegacia, procuramos as autoridades públicas, o próprio Ministério Público para que maiores danos não acontecessem”, disse Rondi.

Sede da B&B Capital, em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

Golpe milionário

Segundo as vítimas, o investimento mínimo na empresa era de R$ 10 mil. O advogado Leandro Franco de Almeida, que representa cinco delas, estima que o grupo tenha investido cerca de R$ 200 milhões.

Com o inquérito aberto, os próximos passos serão no sentido de tentar restaurar o dinheiro das vítimas. “Seja com bloqueio de bens, com bloqueio de conta bancária e até mesmo um bloqueio de passaporte pra que essa pessoa não fuja do país”, diz.

Site da B&B Capital, escritório de investimentos em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

