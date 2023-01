desempregado-pedala-20-km-e-passa-12-horas-em-fila-para-concorrer-a-emprego-no-interior-de-sp

Candidatos amanheceram em fila para entregar currículo em supermercado que oferece 500 vagas de emprego. Seleção será feita até sexta-feira (27). Fila por uma oportunidade de emprego em Bauru passa dá a volta na universidade que fica em pelo menos três quarteirões

O desempregado Cláudio dos Santos Pereira, morador de Agudos, percorreu 20 km de bicicleta até Bauru (SP) para concorrer a uma das 500 vagas de emprego oferecidas por um supermercado da cidade.

Cláudio chegou ainda na noite deste domingo (22), às 20h, e aguardou 12 horas na fila até o início do atendimento, às 8h desta segunda-feira (23). Ele conta que o último emprego foi no setor de limpeza de uma indústria de bebidas.

Fila em busca de vaga de emprego reúne mais de 2 mil em Bauru

“O que vier está bom, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, por isso cheguei bem cedo”, conta.

Além de Cláudio, outras 300 pessoas formaram uma longa fila para tentar uma vaga no supermercado, conforme apurado pela TV TEM às 6h30. Pelo menos 3 mil pessoas já haviam passado pelo local durante a manhã.

Mais de três mil pessoas entram na fila para tentar um emprego num supermercado de Bauru

Segundo a organização, 1,9 mil pessoas serão atendidas nesta segunda-feira e já vão ter a entrevista agendada, dessas 300 serão entrevistadas ainda nesta tarde. O restante receberá senhas de atendimento para voltar nos dias seguintes e essas senhas serão distribuídas até às 17h.

Cláudio, o primeiro da fila, chegou às 20h do domingo no local de seleção para as 500 vagas em Bauru

Para enfrentar várias horas na fila, teve gente que se preparou para a espera levando até cobertor.

São oferecidas desde vagas que exigem experiência como açougueiro e padeiro, até aquelas para quem ainda não trabalhou nesta área como operador de caixa, empacotador, entre outras.

A seleção será feita até sexta-feira (27), sempre das 8h às 17h, na Faculdade Anhanguera, que fica Avenida Moussa Nakhal Tobias, 3-33, no Parque São Geraldo.

Segundo os responsáveis pela seleção, todos que comparecerem receberão senhas e serão entrevistados conforme agendamento, que pode ser para mesmo dia ou durante a semana. O candidato precisa levar carteira de trabalho e RG.

Os valores dos salários não foram divulgados e, de acordo com os responsáveis, também haverá vagas para pessoas com deficiência e jovens aprendizes.

Fila de emprego em Bauru

Confira algumas das vagas oferecidas:

Com experiência:

Açougueiro

Desossador

Churrasqueiro

Pizzaiolo

Chefe de cozinha

Fiscal de loja e cargos de liderança (como gerente)

Sem experiência:

Empacotador

Repositor

Operador de caixa

Auxiliar de limpeza, atendente

Auxiliar de padaria

Auxiliar de açougue

Auxiliar de frios

Auxiliar de restaurante

Auxiliar de cozinha

Amazenista

Conferente

Auxiliar de fiscal de loja

