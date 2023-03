‘desespero’,-diz-motorista-que-viu-homem-se-afogar-na-cachoeira-dos-dourados-em-nuporanga,-sp

Áureo Gomes Cordeiro, de 46 anos, está desaparecido desde domingo (26). Bombeiros fizeram buscas nesta segunda-feira (27), mas não encontraram vítima. Continuam busca por homem que desapareceu no Rio Sapucaí em Nuporanga, SP

O Corpo de Bombeiros encerrou no fim da tarde desta segunda-feira (27) o primeiro dia de buscas por Áureo Gomes Cordeiro, de 46 anos, que se afogou no domingo (26) na Cachoeira dos Dourados, na divisa entre Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP).

O motorista Ronaldo Rodrigues Barros, que estava no local, diz que ficou chocado ao ver o homem ser levado pela água.

“Foi muito desespero. Na hora, foi chocante. Eu nunca tinha passado ou visto aquilo”, diz.

Ronaldo passava o dia na cachoeira com a família. Ele levou um susto ao perceber que algumas pessoas que nadavam começaram a se afogar.

“Tinha três vítimas afogando. Na realidade, eram duas mulheres e uma terceira [pessoa] que estava tentando salvar as duas mulheres. Mas, infelizmente, o Áureo já tinha se afogado, já tinha desaparecido”, afirma.

As duas mulheres conseguiram sair da água com ajuda de outras pessoas.

Durante a manhã desta segunda-feira, bombeiros de Orlândia (SP) e Franca (SP) mergulharam no rio. À tarde, eles fizeram uma varredura, mas não encontraram sinais de Áureo. As buscas devem ser retomadas na manhã de terça-feira (28).

Cachoeira perigosa

A Cachoeira dos Dourados fica em uma área particular e é um atrativo turístico na região do Rio Sapucaí, porém perigoso.

Há placas alertando sobre o risco de afogamento, mas os avisos nem sempre são respeitados.

“Ali é muito perigoso. Eu não costumo ir, fui umas duas vezes, mas em nenhuma delas entrei na água porque eu sei que é um lugar de alto risco. Muita gente já se foi lá, perdeu a vida e eu procuro não entrar na água, vou mais para ver a paisagem”, afirma Ronaldo.

Desde 2020, pelo menos seis pessoas morreram afogadas no local. Em março de 2022, Luan Rodrigues do Nascimento, de 18 anos, foi levado pela correnteza e nunca foi encontrado. Dois amigos dele, Wanderson da Cruz Souza e José Leomar Gomes da Silva, ambos de 22 anos, morreram.

A cachoeira fica em uma antiga pedreira. Por causa do terreno, há trechos com correnteza extremamente forte e com obstáculos encobertos.

“A água acaba puxando a pessoa pra baixo, há pedras, galhos, muitas coisas lá embaixo. É onde acaba prejudicando a pessoa. No apanhar geral, a cachoeira toda é perigosa. Água no umbigo, sinal de perigo. Se você não tiver um equipamento de segurança, como boia, um flutuador ou algo parecido, evite total”, diz o cabo do Corpo de Bombeiros Ednaldo Donizete Pinho.

Vito Califano