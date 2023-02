Seis escolas passaram pela avenida na noite desta terça-feira (21). O tão esperado desfile das escolas de samba de Guaratinguetá aconteceu nesta terça-feira (21), na Avenida Presidente Vargas, depois de dois anos cancelado por conta da pandemia da Covid-19.

Desfile das escolas de samba de Guaratinguetá é realizado após dois anos

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

A primeira escola a entrar na avenida foi o a que trouxe para o desfile, o tema “Herança Canjerê”, com um enredo afro. Cerca de 600 componentes participaram da apresentação.

Desfile das escolas de samba de Guaratinguetá é realizado após dois anos

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

Logo em Seguida a atual bicampeã Mocidade Alegre do Pedregulho, levou para a avenida 550 componentes, com o tema “Guerreiros” homenageando grandes profissões e pessoas do cotidiano, a escola busca seu quarto título.

Desfile das escolas de samba de Guaratinguetá é realizado após dois anos

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

A terceira escola foi a Bonecos Cobiçados, exaltando as tradicionais Festas Juninas do Brasil com o tema “Com os santos de nossa devoção, o Arraiá de Antônio, Pedro e João”. Cerca de 450 pessoas desfilaram pela agremiação.

Desfile das escolas de samba de Guaratinguetá é realizado após dois anos

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

A Embaixada do Morro teve 120 pessoas ajudando na preparação e 750 pessoas desfilando, contando história de Ng’oma, o primeiro tambor e com o tema “Tambor, o senhor da alegria” a escola conta sobre a mitologia congolesa.

Desfile das escolas de samba de Guaratinguetá é realizado após dois anos

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

A penúltima escola a entrar na avenida foi a Acadêmico do Campo Galvão buscando o seu 17º titulo a agremiação levou para o desfile o tema “Congada ao Rei Negro São Benedito… Uma história de fé, amor e devoção”, a escola contou a história de vida e fé de São Benedito, santo padroeiro da comunidade. Cerca 600 pessoas desfilaram pela escola.

Desfile das escolas de samba de Guaratinguetá é realizado após dois anos

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

Por último veio a Unidos do Tamandaré, com o tema solidariedade. A escola falou desde Jesus Cristo até a data de hoje, irmã Dulce, madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, São Francisco e muito outros.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi