Desfile das escolas de samba de Santos alteram trânsito na Zona Noroeste; confira os bloqueios

Desvios e interdições serão realizados de sexta-feira (10) a domingo (12). Desfile das escolas de samba alteram trânsito na Zona Noroeste de Santos

Prefeitura de Santos/Divulgação

O desfile das escolas de samba de Santos, no litoral de São Paulo, que acontecem nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), na passarela Dráusio da Cruz, irá alterar o trânsito da Zona Noroeste. (confira os bloqueios abaixo).

A Avenida Nossa Senhora de Fátima, entre a Praça Júlio Dantas e Rua Haroldo de Camargo, ficará fechada a partir das 19h de sexta (10) até às 7h de sábado (11). Logo após, o trecho voltará a ser interditado das 18h deste mesmo dia até às 7h de domingo (12).

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos) realizará desvios em pontos próximos a passarela do samba. Veja na tabela abaixo:

Trânsito na Zona Noroeste de Santos (SP) terá desvios para desfiles do Carnaval

Segundo a administração municipal, serão mobilizados 40 agentes por dia para atuarem nos principais pontos de bloqueios, além de monitorarem o trânsito e auxiliarem motoristas e pessoas que irão ao desfile das escolas de samba. Equipes das áreas de manutenção, semafórica e de transporte também estarão à disposição.

A prefeitura informou que faixas e painéis com avisos de bloqueios e desvios serão colocados em pontos estratégicos. As informações também estarão disponíveis no aplicativo Waze. O esquema será avisado, com antecedência, aos moradores dos conjuntos residenciais do entorno.

As linhas 13, 61, 139, 193, 153 e 184, do serviço municipal de transporte, que circulam pelas ruas que serão interditadas, terão a rota alterada. O mesmo ocorrerá para as intermunicipais que trafegam pela Avenida Nossa Senhora de Fátima. Confira os trajetos aqui.

Linha do samba

A linha do samba funcionará nas duas noites, das 19h às 6h, com dois ônibus, para transportar o público que for ao sambódromo. O valor cobrado pela passagem será o mesmo do transporte coletivo municipal, R$ 4,95. O usuário terá a opção de fazer integração no Terminal Valongo com apenas uma tarifa.

Em direção ao sambódromo, a rota partirá da plataforma C do Terminal Valongo e seguirá pela Rua Visconde de Embaré, Rua Alexandre Rodrigues, Rua Visconde de São Leopoldo, Praça Lions Club, Av. Martins Fontes, Largo da Saudade (Saboó), Av. Martins Fontes, Av. Nossa Senhora de Fátima, Praça Júlio Dantas, Av. Francisco Ferreira Canto, Av. Eleanor Roosevelt, Av. Francisco da Costa Pires e Praça Estado de Israel.

Na volta, a partir da Praça Estado de Israel, o caminho será pela Av. Francisco da Costa Pires, Av. Eleanor Roosevelt, Av. Francisco Ferreira Canto, Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. Martins Fontes, Largo da Saudade (Saboó), Av. Martins Fontes, Av. Getúlio Vargas, Praça Manoel de Almeida, Av. Getúlio Vargas e Terminal Valongo.

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

pappa2200