Desfile de blocos e bandas de Carnaval começam neste domingo em Guarujá

Dezessete bandas se apresentarão pelas ruas da cidade até 25 de fevereiro. Desfile de Blocos e Bandas de Carnaval em Guarujá começa neste domingo

Prefeitura de Guarujá/Divulgação

O Carnaval em Guarujá, no litoral de São Paulo, começou às 13h deste domingo (12) com o desfile de blocos e bandas pelas ruas da cidade. Ao todo, 17 bandas devem desfilar pelo município até o ida 25. De acordo com a prefeitura os foliões da ‘Vai Por Aí’ foram os primeiros a colocar o carro na rua, ou melhor, na Avenida do Bosque, no bairro Maré Mansa.

Na próxima sexta-feira (17), tem a Banda do Buggy, no bairro Santa Rosa, com saída marcada para as 19h, na Rua Presidente Kennedy. (veja a programação completa abaixo).

Prefeitura de Guarujá/Divulgação

Confira a programação

18/02 a partir das 13h – Bloco da Alegria (Maré Mansa), na Avenida do Bosque;

18/02 a partir das 16h – Bloco Carnavalesco Pedra 90 (Vila Zilda), na Rua Heleno Correia de Lima;

18/02 a partir das17h – Trevo Folia(Santa Rosa), na Rua José Marques;

19/02 a partir das 11h – Banda Pitangueiras(Pitangueiras), na Praça Mário da Silva;

19/02 a partir das 13h – Mocidade São Miguel (Jardim São Miguel), na Rua Marivaldo Fernandes;

19/02 a partir das 15h – Banda Boêmios F. S. C. (Sítio Pae Cará), na Avenida Oswaldo Cruz;

19/02 a partir das 15h30 – Cordão Carnavalesco Urso Guaru-yá (Guaíuba)na Praça Walter Belian;

20/02 a partir das 16 horas Bloco Etanol (Enseada) Avenida Almirante Tamandaré;

20/02 a partir das 17h – Bloco Cannabaú (Jardim Santense), na Rua Paraná;

20/02 a partir das 17h – Vida Ativa na Comunidade (Vila Zilda), na Rua Heleno Correia de Lima;

20/02 a partir das 17h – Bloco Além da Hora (Astúrias), na Praça Jorge Proença;

21/02 a partir das 11h – Bloco Farofa Edosfit (Sítio Paecara), na Avenida Guarujá;

21/02 a partir das 13h – Banda do Graveto (Morrinhos), na Rua São João Batista Redinha;

21/02 a partir das 16h – Bloco das Cabritas (Vicente de Carvalho), na Praça 14 Bis;

25/02 a partir das 16h – Bloco da Cazil (Jardim Conceiçãozinha), na Rua Cazil Franzon.

Vito Califano