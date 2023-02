As atividades serão realizadas na praça Alambary e são gratuitas. Desfile de blocos e matinês agitam carnaval de rua em Arapeí, SP

Divulgação/Prefeitura de Arapeí

A Prefeitura de Arapeí (SP) confirmou a realização do carnaval na cidade e divulgou a programação com mais de 10 atrações ao longo dos cinco dias de folia.

De acordo com a secretaria de turismo e cultura do município, estão confirmados os desfiles de blocos de rua, matinês para crianças e música ao vivo (confira a programação completa abaixo).

Toda a programação é gratuita e será concentrada na praça Alambary, que fica no centro da cidade. As atividades serão realizadas entre os períodos da tarde e da noite.

Programação completa

17/02 (sexta-feira):

20h: abertura oficial com DJ Nando Reis e som mecânico

18/02 (sábado):

19h: Bloco Vai Tomar no Cooler e Bloco da Palha

21h: Ricardinho Folia

23h: Banda Abadah

19/02 (domingo):

15h30: matinê das crianças com a banda Teresa Cristina

19h: Bloco das Piranhas

21h: Ricardinho Folia

23h: Banda Baile da Mari

20/02 (segunda-feira):

15h: trio elétrico com Julinho Marassi e Gutemberg

23h: Banda São Paulo Show

21/02 (terça-feira):

15h30: matinê das crianças com a orquestra Mantiqueira Folia

22h: Banda São Paulo Show

