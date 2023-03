“Dëshmitarët e rremë”, Grenell: Thaçi ende në burg, ndërsa aktakuza e ish-kryeprokurorit Smith është e mbushur me gënjeshtra

Ish ambasadori i ShBA-ve në Gjermani dhe ish i dërguari special për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, u ka bërë thirrje mediave që të hetojnë ndjekjen penale të ish-presdientit, Hashim Thaçi nga ish-kryeprokurori i Zyrës së Prokurorit të Specializuar (ZPS), Jack Smith në Dhomat e Specializuara në Hagë.

Grenell tha se Thaçi është ende në burg – megjithatë aktakuza e Smith është mbushur me gënjeshtra, duke theksuar se ish-kryeprokurori Smith e ka shkatërruar reputacionin e Hagës.

“Mediat duhet të shikojnë ndjekjen penale të Hashim Thaçit në Hagë nga Jack Smith. Thaçi është ende në burg – dhe megjithatë aktakuza e Jack Smith është e mbushur me gënjeshtra. Dëshmitarët e rremë tani kanë disa akuza të egra për taktikat e Jack. Ai ka shkatërruar reputacionin e Hagës”, ka shkruar Grenell në Twitter.

The media should be looking at Jack Smith’s Hague prosecution of @HashimThaciRKS.

Thaci is still in prison – and yet Jack Smith’s indictment is filled with lies.

The fake witnesses now have some wild accusations of Jack’s tactics.

He’s ruined The Hague’s reputation.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) March 4, 2023