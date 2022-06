Design Week 2022: Milano rilancia il dibattito sulla sostenibilità e la bellezza

Storicamente legata al mese di aprile, la design week milanese trova una nuova collocazione nel calendario dei grandi eventi milanesi dopo due anni critici a causa della pandemia interrotti soltanto, lo scorso settembre, dal Supersalone, un’edizione speciale curata dall’architetto Stefano Boeri e allestita alla Fiera di Rho. In quegli spazi, animata da nuovo slancio e un generale ottimismo ritrovato, il 7 giugno apre i battenti la 60a edizione del Salone del Mobile (resterà aperta fino al 12 giugno). Come annunciato dagli organizzatori, l’obiettivo è ambizioso: dimostrare che è possibile e necessario tornare a realizzare grandi eventi internazionali in presenza, fondendo criteri di sostenibilità e attenzione ambientale con la produzione d’arredo.

Ma come in concreto? Attraverso una serie di linee guida che dovrebbero aver “aiutato gli espositori e chi progetta e costruisce gli stand a seguire basilari criteri di sostenibilità, suggerendo di prediligere l’uso di materiali riutilizzabili (come il legno), di recupero (upcycling), a basso impatto ambientale o certificati FSC e PEFC; di considerare la sostenibilità logistica delle fonti di approvvigionamento dei materiali stessi; di adottare, nella realizzazione degli allestimenti, prodotti e attrezzature ambientalmente sicuri; di evitare gli sprechi di materiali, energia elettrica e acqua; di fare in modo che “adattabilità” e “disassemblabilità per il riutilizzo” siano i principi cardini nella scelta delle componenti del progetto, avendo già in mente dove e in che modo potranno venire riutilizzate o smaltite. Il Salone si impegna a seguire le medesime raccomandazioni nella

realizzazione degli spazi comuni in fiera”.

In questo modo la 60a edizione del Salone del Mobile.Milano vuole fare da palcoscenico ai progressi fatti da creativi, designer, brand e aziende in materia di sostenibilità e, coinvolgendo i giovani talenti del SaloneSatellite, scommettere sulle nuove generazioni che aspirano a una produzione e a una fruizione più equa e responsabile.

“Da sempre, il Salone del Mobile è catalizzatore di creatività ed energie – aveva spiegato pochi mesi fa Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano -. È generatore di

bellezza, inclusione, nuove opportunità. Siamo sempre stati un luogo di dialogo e costruzione, a Milano come nelle edizioni di Shanghai e di Mosca. Oggi, sconvolti come tutti per la guerra in Ucraina, crediamo ancor di più nel valore del nostro essere crocevia di culture e stili aperto al mondo”. La Presidente del Salone aveva poi aggiunto che “non possiamo fermarci, ma abbiamo anzi il dovere di accelerare verso soluzioni progettuali, produttive e distributive il più possibile sostenibili perché oggi più che mai serve un approccio etico al design”. E ancora: “Il Salone sostiene la necessità di una transizione ecologica reale e immediata: proprio per questo ha deciso di essere acceleratore di percorsi etici e virtuosi investendo in un grande progetto curato dall’architetto Mario Cucinella. Aziende e creativi, infatti, potranno toccare con mano materiali alternativi già industrializzati, lasciarsi ispirare dalla visione di aree urbane quali possibili ‘miniere’ di materie prime, riflettere sulla funzione della casa come cellula di un organismo più complesso: la città”.

L’installazione progettata dall’architetto Mario Cucinella per il “compleanno” del Salone e dedicata al benessere ambientale e sociale si intitola “Design with Nature”. È ospitata nel padiglione 15 di S.Project: 1.400 mq che racconteranno un ecosistema virtuoso in cui poter scorgere il futuro dell’abitare. “Se gli eventi degli ultimi anni hanno fatto riscoprire il valore della socialità e della condivisione – sostiene Cucinella -, questo nostro sentire deve trovare ancora un equilibrio con quanto ci circonda, sia con gli spazi che viviamo e i territori che occupiamo (casa, città, pianeta), sia con le risorse di cui disponiamo”.

I numeri del Salone del Mobile.Milano? Quasi 200.000 mq di di superficie netta espositiva, oltre 2000 espositori, di cui circa 600 i designer under 35 del SaloneSatellite e un 25% di aziende estere (escluso il SaloneSatellite).

Tema del SaloneSatellite è quest’anno “Designing for our Future Selves / Progettare per i nostri domani” con “un layout studiato intorno al tema della piazza come luogo di incontro, a sottolineare il ruolo di questa manifestazione in grado di creare nuove connessioni tra le scuole internazionali di

design, i giovani, le nuove startup e il mondo produttivo”.

Dopo l’esperienza di Supersalone, torna un programma di Talk, che affiancherà e arricchirà la manifestazione di conversazioni e dibattiti sui temi più urgenti sull’agenda comune come la transizione ecologica e il ruolo del digitale nel futuro prossimo. Uno degli incontri sarà dedicato al Salone del Mobile e alle celebrazioni del sessantesimo. Questo programma è curato da un trio tutto al femminile: Chiara Alessi, Maria Cristina Didero e Beatrice Leanza tesseranno le fila di questi incontri, che rimetteranno al centro l’uomo, il pianeta, la bellezza e il design.

Per il settimo anno si rinnova anche il Progetto Accoglienza, frutto della collaborazione con il Comune di Milano, Fondazione Fiera e le principali scuole di design della città – Nuova Accademia, IED Istituto Europeo di Design e Scuola del Design/Politecnico di Milano: il Salone predisporrà postazioni di benvenuto dislocate nei punti nevralgici di Milano, presidiate da un centinaio di studenti che forniranno al pubblico indicazioni sulla mobilità in città, sulla fiera stessa e sugli eventi del Salone in città e anche sugli eventi principali che si svolgono a Milano.

Diversi anche gli eventi del Fuorisalone che a partire da lunedì 6 giugno fino al 12 giugno animeranno diverse zone della città. Espressamente ispirata ai temi dell’innovazione e della sostenibilità è “Future of Fashion: An innovation conversation with Stella McCartney”, la seconda edizione dell’installazione itinerante della pioniera britannica del lusso Stella McCartney ospitata al Brera Design District (dal 7 al 12 giugno presso i Caselli di Porta Nuova, in Piazzale Principessa Clotilde). Originariamente lanciata alla 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow, l’installazione punta i riflettori sulle possibilità illimitate dell’innovazione dei materiali per creare un mercato attento della natura. I partecipanti possono esplorare creazioni realizzate con fibre vegane pionieristiche, (ri)utilizzando tutto, dai funghi ai rifiuti prodotti dalla Fashion Industry. Gli elementi chiave dell’installazione si focalizzano sul lavoro ventennale del Brand per quanto riguarda la produzione e la ricerca fatta sui materiali vegani, l’uso del micelio, materiali di origine vegetali e rigenerati.

Fra tutti gli altri eventi in calendario, all’Acquario Civico di Milano c’è anche “Momentum“, un’installazione interattiva sul sistema tempospazio/ambiente realizzata da Stark, azienda italiana che si occupa di architettura multimediale.

Sempre al Brera Design District, il cui tema di quest’anno è “Progettare il presente, scegliere il futuro”, il brand di lifestyle di lusso Frette presenta una collezione di pezzi unici creati in collaborazione con gli studenti di NABA – Sezione Design, secondo i principi dell’upcycling, per dare nuova vita ai propri tessuti non più utilizzati. Per gettare le basi della collaborazione tra Frette e l’università milanese, un gruppo selezionato di studenti, sotto la guida del direttore Claudio Larcher, ha avuto accesso ai tessuti inutilizzabili a magazzino, ed è quindi stato invitato a creare oggetti per la casa con i medesimi materiali, dando loro una nuova vita. Con la consapevolezza che la sostenibilità sia un viaggio a lungo termine – sottolinea Frette in una nota stampa -, l’installazione di pezzi unici upcycled del Fuorisalone 2022 rappresenta uno dei primi passi del marchio nell’intrecciare l’attenzione all’ambiente alla sua eredità storica.

Viene invece definita “una foresta multisensoriale galleggiante, realizzata come ecosistema indipendente sull’acqua”, l’installazione visibile alla Darsena di Milano progettata da Stefano Boeri per Timberland. Si chiama “Floating Forest” è intende essere “un luogo di incontro e di decongestione dai flussi quotidiani, un dispositivo urbano che favorisce nuove forme di contatto e di prossimità”. L’installazione sarà lasciata in eredità alla città di Milano. Timberland donerà il verde al progetto di rigenerazione del Parco della Vettabbia – gestito da Soulfood Forestfarms Hub Italia organizzazione no-profit che facilita la transizione ecologica dei territori assieme a comunità̀ locali, istituzioni e imprese – per trasformare i terreni in disuso in un sistema agroforestale produttivo, complesso e stratificato, gestito secondo principi agroecologici.

Al Distretto 5Vie, invece, il Fuorisalone propone, fra le altre, “Athens Design Forum”, un’installazione del duo georgiano Rooms Studio (Nata Janberidze e Keti Toloraia), che mette in scena il processo di migrazione delle forme attraverso il Mediterraneo, nella scenografica cornice del cortile del Siam (Via Santa Marta, 18) e i progetti di co/rizom, ong che si occupa di empowerment delle comunità attraverso la valorizzazione dell’artigianato locale con il design.

Numerosi anche gli appuntamenti e le installazioni programmati in zona Tortona, nei diversi spazi presenti tra Opificio 31, via Tortona, via Savona e via Bergognone. Superstudio presenta “Looking Ahead”, una sorta di villaggio spontaneo, con “edifici” e installazioni site specific, mentre Archiproducts Milano presenta “Future Habit(at), l’abitare del domani sarà ancora di casa” e Finsa “Connective Nature”, una mostra creata da Izaskun Chinchilla che incoraggia la riflessione sensoriale e interattiva sul ruolo delle persone nella società e sul loro rapporto con la natura.

“We Will Design” è invece ancora una volta il titolo della seconda edizione di BASE: istituzioni, studenti e designer provenienti da tutto il mondo si ritrovano in un laboratorio sperimentale di immaginazione e inclusione, con l’obiettivo di affrontare le contraddizioni del presente.

