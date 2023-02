Designer de interiores dá dicas de como preparar a casa para a chegada de um bebê

Especialista explica que, com a chegada de um bebê, é necessário pensar em três pontos principais em casa: segurança, funcionalidade e aconchego. Benicio Milczuk deitado em sua cama adaptada

Eduardo Jardiviski/Arquivo pessoal

A chegada de um bebê é um momento especial e que requer muitos preparativos. Além de montar o quarto do novo integrante e deixar roupas e brinquedos organizados, também é fundamental que os pais ou responsáveis fiquem atentos às medidas de segurança para evitar acidentes.

Ao g1, o designer de interiores Eduardo Jardiviski explica que é necessário pensar em três pontos principais: segurança, funcionalidade e aconchego. “Não importa a idade, a primeira coisa a se pensar em mudar é a questão da segurança. Altura dos mobiliários, quinas e proteções de janelas e sacadas são super importantes”, elenca.

Pai de Benicio Milczuk, de quatro meses, Eduardo e a esposa, Caroline Milczuk, contam que desde a gravidez já pensavam sobre as adaptações que teriam que fazer na casa: “sabemos que, com o passar do tempo, a atenção com a segurança tem que ser redobrada”.

A funcionalidade do ambiente ajuda nas tarefas diárias. Entre um banho e outro, uma troca e outra, o deslocamento fica mais fácil quando os ambientes são preparados para isso.

“No nosso caso, pensamos em usar a menor quantidade de móveis possível e, de preferência, de níveis baixos para não nos atrapalhar e nem tornar os ambientes perigosos”, relata o casal.

Para ter praticidade, integrar o trocador com a cômoda que contém os itens para uma troca de roupas também facilita, pois oferece fácil acesso às fraldas e itens de higiene.

No caso das mamães, é sempre bom separar um local específico para a amamentação. Uma poltrona aconchegante e uma luz mais fraca são essenciais para que esse momento tão importante seja confortável para a mãe e o bebê.

Benicio contagiando a todos com a sua alegria

Eduardo Jardiviski/Arquivo pessoal

O especialista ainda explica que é importante pensar no aconchego para que todos se sintam bem nos ambientes, podendo investir em uma decoração que traz um ar de tranquilidade e alegria.

“É sempre bom investir em um projeto ou em serviços que te ajudem a adaptar a casa sem perder a beleza e design que agradam.”

Eduardo e Caroline relatam que, pensando na proteção do bebê, no período de adaptação, optam por sempre colocá-lo para brincar em um tapete, pois, a partir de um certo momento, a criança pode rolar e acabar se machucando.

Durante o banho, o profissional instrui que é importante ter uma tela na banheira para evitar casos de afogamento. “Por mais que você esteja segurando, se ele se mexer e escorregar, você terá a telinha que não deixará o bebê se afogar. Outra opção é ele tomar banho com você no chuveiro normal, como faço com o Benicio. Isso me dá mais segurança.”

É relevante também pensar em um piso que seja apropriado para banheiro, sendo mais opaco e acetinado, para que não tenha o perigo dos pais escorregarem com a criança no colo, mesmo com o chão molhado.

Eduardo explica que deixar espaços para o bebê caminhar pela casa também pode evitar acidentes. “Na arquitetura, isso é chamado de ambientes de fuga e tráfego, que é tentar deixar os espaços mais abertos possíveis para, se precisar sair com o bebê, não ter que ficar desviando dos móveis”, continua.

“Às vezes, à noite, acordamos cansados, meio sonolentos, então esses ambientes de fuga ajudam muito. Mas também é legal pensar na decoração da casa para que fique agradável.”

Para evitar acidentes também na hora de dormir e pensando no futuro, o casal investiu em uma cama com baú e projetou uma grade removível para que não tenha perigo do bebê rolar e cair da cama, assim eles conseguem utilizar o móvel conforme o bebê for crescendo.

“A chegada de um bebê traz muita alegria e mudanças, mas com certeza todas elas nos tornam melhores em tudo”, finaliza o profissional.

VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM

*Colaborou sob supervisão de Ana Paula Yabiku

Veja mais notícias na página especial Mercado Imobiliário do Interior

Mata