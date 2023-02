Designer Gráfico, vendedor e mais: Sine em RR oferta 65 vagas de emprego nesta quarta-feira (8)

Atendimento do Sine fica no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) e funciona no horário das 7h30 às 13h30. Carteira de Trabalho

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Roraima oferta 65 novas vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação nesta segunda-feira (16).

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), localizado na rua Pavão, 206, bairro Mecejana, zona Oeste de Boa Vista.

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 7h30 às 13h30.

Veja as vagas abaixo:

Açougueiro. Requisitos: experiência informal e Ensino Médio – 9 vagas;

Adesivador. Requisitos: experiência informal, noções de medidas, habilidades em trabalhos manuais, acabamentos, instalações diversas, possuir transporte próprio ou morar próximo ao bairro Mecejana, CNH AB será um diferencial, vontade de aprender, disponibilidade de horário e ensino médio completo. – 1 vaga;

Segurança de Hotel. Requisitos: experiência informal, ter curso de segurança, ter carteira de vacina atualizada, ter disponibilidade de horário, ter CNH AB (diferencial), ter agilidade, iniciativa e Ensino Médio completo. – 2 vagas;

Auxiliar de Padeiro. Requisitos: experiência na carteira, agilidade, proativo, comunicativo, disponibilidade de horário e Ensino Médio completo. – 1 vaga;

Camareira de Hotel. Requisitos: experiência informal, tenha experiência como faxineira, camareira ou empregada, disponibilidade de horário, ter iniciativa, ágil, seja responsável, ter carteira de vacina atualizada e Ensino Médio. – 3 vagas;

Carpinteiro. Requisitos: experiência na carteira, saber ler projetos, carta de recomendação e Ensino Fundamental. – 1 vaga;

Caseiro. Requisitos: experiência na Carteira, seja casado (sem filhos), disponibilidade para morar, fazer serviços gerais com experiência motosserra, roçadeira e Ensino Médio. – 1 vaga;

Consultor de Vendas. Requisitos: experiência informal, experiência em CorelDraw, Illustrator, Sketchup e Photoshop, bom atendimento ao cliente, possuir transporte próprio ou morar próximo ao bairro Mecejana, CNH AB será um diferencial, proativo, organizado, bom relacionamento interpessoal e Ensino Médio completo. – 1 vaga;

Cozinheiro. Requisitos: sem experiência na carteira, tenha conhecimento/treinamento básico em gastronomia, assiduidade, seja atenciosa (o), tenha disciplina, espírito de equipe, potencial de aprendizagem, tenha um bom relacionamento pessoal, responsável e Ensino Fundamental. – 2 vagas;

Designer Gráfico. Requisitos: sem experiência, conhecimento em CorelDraw e Photoshop, atendimento ao público, disponibilidade de horário e Ensino Médio completo. – 1 vaga;

Designer Gráfico. Requisitos: experiência informal, ´´operador de maquina a laser“, trabalho em equipe, ser pontual, proativo, organizado, informática avançada, disponibilidade de horário e Ensino Médio completo. – 1 vaga;

Eletricista. Requisitos: experiência na Carteira, ter cursos na área: rede de distribuição de alta e baixa tensão, NR 10, NR 35 e SEP, ter CNH B, disponibilidade para viagens (Amajari) e Ensino Médio. – 2 vagas;

Empregada Doméstica. Requisitos: experiência na carteira, limpeza, lavar, passar e Ensino Médio. – 1 vaga;

Empregada Doméstica. Requisitos: experiência informal, saber passar, cozinhar e limpar, cuidar de uma idosa e Ensino Fundamental. – 1 vaga;

Gerente de Produção e Operações. Requisitos: experiência informal, conhecimento em gestão de produção, compreensão dos padrões de qualidade e regulamentos de saúde e segurança, ter transporte próprio ou morar próximo ao bairro Mecejana será um diferencial, Ensino Superior ou cursando Administração de Empresas ou áreas afins. – 1 vaga;

Instalador de Acessórios de Veículos (linha pesada). Requisitos: experiência informal, experiência em acessórios de linha pesada, pontualidade, desenrolado, manuseio de furadeira, tenha CNH e Ensino Fundamental. – 1 vaga;

Mecânico de Automóvel. Requisitos: experiência na Carteira, noções de informática geral, conhecimento em mecânica automotiva, disponibilidade de horário, CNH categoria B e Ensino Médio completo. 1 vaga;

Mecânico de Máquinas Pesadas. Requisitos: experiência na Carteira, experiência na área, disponibilidade de horário e Ensino Fundamental. – 1 vaga;

Mecânico de Máquinas Agrícolas. Requisitos: experiência na Carteira, conhecimento em mecânica agrícola, noções de informática, disponibilidade de horário, CNH B, Ensino Médio completo. – 1 vagas;

Motorista de caminhão. Requisitos: experiência como motorista de veículos pesados, município São João da Baliza, CNH D, cursos (operador de much e direção defensiva) e Ensino Médio completo. – 1 vaga;

Oficial de Serviços Gerais. Requisitos: experiência informal, conhecimento em sistema hidráulico, pintura, cartão de vacina atualizado e ensino médio. – 1 vaga;

Promotor de Vendas. Requisitos: experiência na Carteira, experiência na área de promotoria e Ensino Médio completo. – 1 vaga;

Técnico em Segurança do Trabalho. Requisitos: experiência na carteira, conhecimento básico em e-social e SST, organização e senso de responsabilidade, tenha CNH e Ensino Superior em Técnico em Segurança do Trabalho. – 1 vaga;

Vendedor Interno. Requisitos: experiência na carteira, experiência em vendas no varejo de roupas femininas, transporte próprio, Ensino Médio completo. – 4 vagas;

Vendedor Interno. Requisitos: experiência na carteira, preferencialmente ao sexo masculino, trabalhar com vendas de calçados, transporte próprio e Ensino Médio completo. – 3 vagas;

Vendedor Interno. Requisitos: experiência na carteira, experiência com vendas no varejo de roupas femininas, transporte próprio e ensino médio. – 4 vagas;

Vendedor Pracista. Requisitos: experiência na carteira, experiência em vendas (6 meses), ter CNH A, transporte próprio, seja responsável, disponibilidade de horário e Ensino Médio. – 2 vagas;

Analista de Suporte Técnico. (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na carteira, conhecimento de informática básico, laudo atualizado e ensino médio. – 1 vaga;

Atendente de Lojas e Mercados. (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência na carteira, laudo médico atualizado, disponibilidade de horário, boa comunicação, proatividade e Ensino Fundamental. – 10 vagas;

Auxiliar Administrativo. (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na Carteira, conhecimento em informática básica, laudo atualizado e Ensino Médio. – 1 vaga;

Estoquista. (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: sem experiência e Ensino Médio completo. – 1 vaga

Oficial de Serviços Gerais. (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência na Carteira, conhecimento de informática básica, laudo atualizado, disponibilidade de horário e Ensino Médio completo. 02

Repositor de Mercadorias. (vaga exclusiva para pessoas com deficiência). Requisitos: experiência informal, disponibilidade de horário e Ensino Médio completo. – 3 vagas.

