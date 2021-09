DESIGNYOURAVATAR, IGOODI CELEBRA LA DESIGN WEEK OFFRENDO GRATUITAMENTE A TUTTI I VISITATORI IL PROPRIO RIVOLUZIONARIO AVATAR 3D

IGOODI, la prima “Avatar Factory” italiana, in occasione della Design Week e del Fuorisalone 2021 offre a tutti i suoi visitatori l’opportunità di realizzare gratuitamente il proprio Avatar 3D fotorealistico attraverso la scansione all’interno di The Gate e utilizzarlo direttamente sullo smartphone. L’appuntamento esclusivo è fissato fino al 19 settembre nello showroom IGOODI, in via Gaetano Negri 4, nel centro di Milano. Un’iniziativa attiva anche a Torino: visitando lo showroom all’interno del Green Pea Building sarà possibile approfittare della stessa offerta.

Dal design degli oggetti al design del corpo umano: è questa la novità che la settimana milanese del design 2021 offre a tutti i suoi partecipanti. L’appuntamento per chi desidera vivere, a costo zero, l’innovativa esperienza di scansione del corpo e di creazione del proprio avatar 3D è fino al 19 settembre nello showroom IGOODI (Igoodi.eu), in via Gaetano Negri 4, in pieno centro a Milano. Anche visitando lo showroom di Torino all’interno del Green Pea Building sarà possibile approfittare della stessa offerta. La prima “Avatar Factory” italiana celebra così la ripartenza: aprendo a tutti la possibilità di abitare efficacemente i nuovi mondi digitali con il proprio “Smart Body”. Una copia in 3D di sé stessi, uguale in ogni dettaglio alla figura reale, e integrata da un ricco dataset di misure antropometriche del corpo con tabella taglie corrispondente, indici di massa corporea, analisi del body-shape e consigli di stile personalizzati per valorizzare al meglio la propria fisicità. L’avatar diventa così un nuovo strumento tecnologico al servizio della persona che, valorizzandone l’unicità irripetibile, è in grado di sostituirne compiutamente la presenza fisica in una ampia gamma di contesti digitali:

· Fashion: le misure fisiche e la tabella taglie integrate nello “Smart Body” abilitano la possibilità di acquistare, anche online, capi di abbigliamento con la certezza della taglia esatta, riducendo in questo modo il problema dei resi. Attraverso l’avatar, tutti i servizi di made to measure sartoriale o tecnico sportivo potranno essere gestiti interamente da remoto, in un’ottica di maggiore soddisfazione dell’utente e di minore impatto sul Pianeta.

· Sport & Wellness: chiunque desideri prendersi cura del proprio corpo, fedelmente riprodotto nelle sue proporzioni dall’avatar, può rivolgersi a personal trainer e a esperti di nutrizione per programmare percorsi di miglioramento dello stato fisico o alimentare, interamente in modalità di telepresenza. Attraverso scansioni successive del corpo, sarà possibile visualizzare e misurare i risultati dei programmi svolti.

· Digital Sculpture & 3D Print: dal processo di scansione è possibile ottenere anche una vera e propria scultura digitale, estremamente fedele al soggetto reale e stampabile in 3D in materiali e dimensioni diverse: un vero e proprio oggetto di design personalizzato.

· Social & Entertainment: è possibile creare contenuti 3D col proprio avatar, anche in realtà aumentata, per condividerli sui canali social.

“Con questa iniziativa intendiamo celebrare il mondo del design come valore che percorre tutta l’offerta IGOODI, a cominciare da The Gate, la nostra cabina di scansione: un oggetto di design e ipertecnologico a forma di uovo che diventa a tutti gli effetti una metafora di nascita digitale – sottolinea Billy Berlusconi, CEO di IGOODI – Pensiamo anche all’utilità pratica che lo strumento avatar può offrire agli operatori del settore per la progettazione e la prototipazione di oggetti e arredi basati sulla figura umana. Nello stesso momento, vogliamo omaggiare dell’avatar tutti i visitatori della Design Week e del Fuorisalone che si sentono pionieri dei nuovi mondi virtuali, per offrire loro uno strumento per abitarli a pieno attraverso la loro copia digitale”.

La piattaforma tecnologica che consente questo risultato è un vero e proprio ecosistema digitale che comprende appunto The Gate, un’innovativa cabina di scansione automatizzata e caratterizzata da una tecnologia tra le più avanzate del settore, che consente di eseguire la scansione completa a 360° della persona in pochi secondi e con la massima precisione. L’utente IGOODI dispone di un’applicazione mobile per la completa gestione dell’avatar e l’accesso al proprio “Smart Body”. L’innovativo modello IGOODI vede, a chiusura del cerchio, l’imminente lancio di un marketplace digitale dedicato ai possessori di avatar e aperto a brand e figure professionali interessati a questo nuovo paradigma di offerta.