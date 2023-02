Segundo Defesa Civil não houve vítimas. Deslizamento de terra atinge casa em Itaquaquecetuba

Uma casa foi atingida por um deslizamento de terra em Itaquaquecetuba. Segundo a Defesa Civil não houve vítimas. A ocorrência foi durante as fortes chuvas desta terça-feira (7).

O imóvel fica na Vila Arizona e equipes da Defesa Civil, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Social estiveram no local verificando as necessidades mais urgentes. O telefone da Defesa Civil de Itaquaquecetuba é o 4642-4499.

Casa foi atingida pelo deslizamento durante chuva em Itaquaquecetuba

