Deslizamento de terra atinge casa no Parque São Francisco, em Ferraz de Vasconcelos

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa que mora no local foi socorrida pelo Samu. Um deslizamento de terra atingiu uma casa no Parque São Francisco, em Ferraz de Vasconcelos, na noite desta quinta-feira (2). Segundo a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, das 19h30 às 21h30 desta quinta-feira choveu cerca de 51 milímetros.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o desmoronamento ocorreu na Rua Santa Edwirges, s/nº. Uma pessoa que mora no local foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, uma equipe da Defesa Civil também foi direcionada ao local.

