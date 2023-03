Interdição fica na altura do bairro Ponte do Andrade. Equipes do DER e da prefeitura estão fazendo limpeza do local. Deslizamento de terra deixa trecho da RJ-145, em Barra do Piraí, em meia pista

Um deslizamento de terra interditou parcialmente um trecho da RJ-145, em Barra do Piraí (RJ), na manhã desta quinta-feira (30). A via afetada fica altura do bairro Ponte do Andrade.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), por volta de 14h30, o trânsito está fluindo em meia pista no sistema pare e siga.

De acordo com a prefeitura, nenhum carro ou pedestre passava pelo local no momento do deslizamento. Portanto, ninguém ficou ferido.

Equipes de limpeza da prefeitura e do DER seguiam no local para retirar a terra e desobstruir a via na tarde desta quinta-feira. A previsão é que a estrada seja totalmente liberada nesta sexta-feira (31).

Trecho da RJ-145, em Barra do Piraí.

Divulgação/DER

