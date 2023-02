deslizamento-de-terra-interdita-trecho-de-rodovia-entre-santa-maria-da-serra-e-torrinha

Bloqueios foram colocados no quilômetro 245, no trevo de acesso a Torrinha, e no quilômetro 228, no trevo de acesso a Santa Maria da Serra (SP). Equipes de conservação e de engenharia da concessionária estão no local para realizar a limpeza da pista. Trecho entre Santa Maria da Serra e Torrinha (SP) foi interditado após deslizamento de terra

Redes Sociais/Reprodução

Um deslizamento de terra foi registrado na tarde desta sexta-feira (10), na rodovia Geraldo de Barros, a SP-304, interditando um trecho entre as cidades de Santa Maria da Serra e Torrinha (SP).

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, o deslizamento ocorreu na altura do quilômetro 234, por volta das 15h30, após uma forte chuva que atingiu a região.

Para evitar que os motoristas acessem o trecho e depois tenham que retornar, bloqueios foram colocados no quilômetro 245, no trevo de acesso a Torrinha, e no quilômetro 228, no trevo de acesso a Santa Maria da Serra.

Redes Sociais/Reprodução

Equipes de conservação e de engenharia da concessionária estão no local para realizar a limpeza da pista e avaliar se há risco de novos deslizamentos.

Durante o período em que o trecho de serra estiver interditado, os motoristas poderão utilizar como rota alternativa as seguintes opções:

Acesso a Torrinha: poderá ser feito pela SP-304, a Rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (Jaú – Torrinha) e pela SP-197, a Rodovia Doutor Américo Piva (Brotas – Torrinha), intersecção da SP-225, a Rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (Jaú – Itirapina).

Acesso a Santa Maria da Serra: poderá ser feito pela SP-191 (Rio Claro – São Pedro) seguindo pela SP-304, a Rodovia Geraldo de Barros (São Pedro – Santa Maria da Serra). Outra opção é a SP-191 (São Manuel – Santa Maria da Serra).

Vittorio Rienzo