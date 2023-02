Deslizamento durante fortes chuvas atinge três casas e deixa um soterrado em Ferraz, diz PM

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram direcionadas para a área, na Vila São Paulo, e trabalham na retirada de escombros. Vítima é um homem de 45 anos. Deslizamento de terra durante chuvas atinge casas em Ferraz de Vasconcelos, SP

O temporal da tarde desta quinta-feira (23) provocou um deslizamento de terra em Ferraz de Vasconcelos. Três casas foram atingidas. De acordo com o capitão Kaio de Siqueira Domingues, um homem foi soterrado e os bombeiros trabalham na tentativa de localizá-lo.

Segundo a polícia, a vítima é Ednei Gomes, de 45 anos, que mora em um dos imóveis com duas filhas. As duas não foram atingidas.

Desabamento ocorreu na tarde desta quinta-feira (23)

O Corpo de Bombeiros informou que o deslizamento ocorreu por volta das 15h na Avenida Junqueira, na Vila São Paulo.

Cinco equipes foram direcionadas para o local.

Outro ponto de alerta

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informou que houve um pequeno deslizamento também na Vila Cristina. Ninguém foi atingido.

Uma equipe da Defesa Civil esteve no local, fez uma vistoria e retornou para a Vila São Paulo.

Bombeiros trabalham no local

valipomponi