deslizamentos-de-terra-interditam-marginais-da-via-dutra,-em-barra-mansa

Pontos bloqueados ficam nos bairros Monte Cristo e Vila Independência. RJ-157, que liga a cidade a Bananal-SP, está interditada após uma queda de árvore. As fortes chuvas que atingem Barra Mansa (RJ) desde sexta-feira (10) seguem causando estragos. Neste domingo (12), foram registrados novos deslizamentos de terra e pontos de alagamento. As informações são da Defesa Civil.

Quedas de barreiras interditaram duas marginais da Via Dutra. Os pontos bloqueados ficam nos bairros Monte Cristo e Vila Independência.

A CCR RioSP, concessionária responsável pelo trecho, já foi notificada pela Defesa Civil. Procurada pela produção do RJ1, a empresa informou que as equipes estão atuando na limpeza dos trechos desde o início da manhã desta segunda-feira (13).

O motorista que utiliza das vias marginais interditadas deverá passar pelo Centro da cidade.

Na RJ-157, estrada que liga Barra Mansa a Bananal (SP), um muro caiu e atingiu dois carros na altura do km 4. Ninguém ficou ferido.

Ainda na RJ-157, uma árvore caiu e interditou totalmente a via. O serviço de desobstrução será realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RJ).

Procurada pelo g1, o DER informou que a estrada está em meia pista e a previsão é fazer a liberação total da rodovia até o final desta segunda-feira.

Também ocorreram deslizamentos de terra na Avenida Albo Chiesse, no Centro, na Rua Olívia Francisca Bruna, no bairro Santa Clara, e na Rua Pedro Flores, no bairro Apóstolo Paulo. A Defesa Civil informou que as barreiras já foram retiradas e a passagem, normalizada.

Ruas da cidade também voltaram a ficar alagadas no Centro e nos bairros Ano Bom, Jardim Boa Vista e Saudade. A água escoou momentos depois.

Segundo a Defesa Civil, foram registrados 54 milímetros de chuva entre a noite de domingo (14) e a madrugada desta segunda-feira (13).

‘Chuva histórica’

Na sexta-feira (17), a cidade registrou um acumulado de 135mm. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, foi uma “chuva histórica”. Ele afirmou ainda que esse volume é o esperado para um mês, uma situação considerada atípica.

Casa desabou com idosa dentro entre sexta-feira e sábado

Giovani Rossini/TV Rio Sul

De sexta até a manhã desta segunda-feira (13), a Defesa Civil atendeu a 137 ocorrências, sendo: 85 deslizamentos de terra, 17 quedas de árvores, 12 alagamentos, 11 desabamentos parciais ou totais de imóveis, dois destelhamentos de casas, cinco transbordamentos de rios e cinco vistorias de imóveis.

Quanto ao grande número de deslizamentos de terra, o coordenador da Defesa Civil informou que o motivo é devido à saturação do solo.

“Grande parte das encostas perderam a capacidade de absorção. Com o solo mais saturado, a água vai para as ruas, o que ocasiona alagamentos, enxurradas e deslizamentos”, explicou João Vitor.

Ainda de acordo com o coordenador, desde novembro do ano passado, não houve uma semana em que a cidade não foi atingida por chuvas.

Risco de deslizamento interdita imóveis em Barra Mansa

Divulgação/Defesa Civil

Mais de 220 famílias desalojadas

De acordo com a secretaria de Assistência Social, desde quinta-feira (9), foram contabilizadas mais de 223 famílias desalojadas. Essas pessoas foram levadas para casas de parentes ou de amigos. Não há desabrigados.

Ainda segundo a pasta, foram realizados 787 atendimentos a moradores que perderam móveis, roupas e alimentos. Também foram abertos 38 processos de aluguel social.

Imóveis interditados no bairro Verbo Divino, em Barra Mansa

Weylla Gonçalves/TV Rio Sul

‘SOS Barra Mansa’

Diante dos estragos causados pelas chuvas, a prefeitura criou a campanha “SOS Barra Mansa” para arrecadar donativos para ajudar as famílias afetadas pelo temporal.

As doações podem ser feitas no ponto de coleta montado no Centro Estratégico de Segurança Pública, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. A unidade está localizada na Avenida Joaquim Leite, no Centro, ao lado da praça da Igreja Matriz.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99851-7749.

Itens necessários

Água potável

Caixa de leite

Material de limpeza

Materiais de higiene pessoal

Alimentos não perecíveis

Colchões

Defesa Civil nas ruas

A Defesa Civil de Barra Mansa segue atuando na manhã desta segunda-feira (13). Estão sendo feitas limpezas de ruas, desobstrução de estradas e vistorias de imóveis.

Além da Defesa Civil, participam da ação as secretarias de Assistência Social, Manutenção Urbana, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Previsão para mais chuvas

A previsão de chuvas de moderada a forte intensidade continuam para esta segunda-feira (13). São esperados de 25 a 50 mm por hora.

Em caso de emergência, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone (24) 98121-3427.

