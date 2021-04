Più che chef, sono veri e propri artisti: capaci di trasformare quelli che comunemente chiamiamo dessert in creazioni in grado di lasciarci a bocca aperta. Alchimisti che trasformano zucchero e farina in gioielli da ammirare, oltre che gustare, e così sfornano deliziosi capolavori. Attenti ad ogni dettaglio, non solo agli ingredienti: perché la mise en place conta, così come gli accostamenti cromatici di creme e frutta. Non è facile eguagliare una tale maestria ma si può sempre provare. Lasciandosi ispirare dai profili social dei pasticceri più talentosi di Instagram.

Maya Zilberman ha disegnato lingerie prima di iniziare a creare sorprendenti caramelle avant-garde per il suo brand, Sweet Saba. Bon bon a forma di anelli, collane ma anche cristalli, fiori e musicassette che sembrano destinati a gallerie d’arte, più che a pasticcerie.

Cedric Grolet è chef pastry del prestigioso hotel parigino Le Meurice è celebre per i dolci che riproducono alla perfezione ogni genere di frutto. Pere, limoni, mele e mandarini dall’esterno sembrano appena colti dall’albero. Affondando la forchetta però, si scopre che si tratta in realtà di dolci sculture dal ripieno goloso. Le sue creazioni lasciano a bocca aperta e, non a caso, il suo profilo vanta quasi due milioni di followers.

Premiata come miglior Pastry Chef nel 2020, la giapponese Shoji Natsuko è proprietaria di Été Restaurant, locale (anch’esso votato tra migliori in Asia nel 2021) per il quale realizza dessert che si avrebbe voglia di mettere in cornice. Come la torta realizzata con le numerose varietà di fragole giapponesi (che vanno dal bianco al rosso acceso), ispirata alle gradazioni di colore dei kimono, detta Kasame no Irome.

Torte e biscotti che sono pura poesia. La chef Ayako Kurokawa si è trasferita dal Giappone a New York per lavorare al The Modern, il ristorante del MoMa prima di creare il proprio atelier a Dumbo, nel cuore di Brooklyn dove reinterpreta i classici della pasticceria con un twist surrealista e originale che rende ogni assaggio indimenticabile.

I suoi dolci hanno un aspetto familiare. E infatti Tonari No Kakaido è il pastry shop creato da Takashi Murakami, artista famoso per le sue margherite sorridenti, e dalla chef KaiKai Kiki. Insieme hanno convertito in burro e zucchero i coloratissimi capolavori del maestro giapponese. Davvero irresistibili.

