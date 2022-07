Destinazioni turistiche: anche Milano aderisce all’indice globale di sostenibilità

Mentre i numeri mostrano che nel secondo trimestre dell’anno il flusso dei visitatori è tornato ai livelli pre Covid (con un terzo di viaggiatori rappresentato dagli under 30), Milano abbraccia il turismo sostenibile aderendo al Global Destination Sustainability Index (GDS-Index), il programma internazionale che valuta e misura le performance di sostenibilità delle destinazioni turistiche.

“Consideriamo l’adesione di Milano al GDS-Index come un ulteriore impegno per la nostra comunità a implementare azioni concrete per la sostenibilità, anche in vista dell’appuntamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026”, commenta Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Secondo Luca Martinazzoli, General Manager di Milano & Partners si tratta di un “momento fondamentale” per una città come il capoluogo lombardo che ha una “strategia di sviluppo chiaramente orientata verso la sostenibilità e l’inclusione”.

Il GDS-Index redige la sua classifica annuale valutando quattro aree relative alle prestazioni di sostenibilità di ogni destinazione: la strategia ambientale e le infrastrutture, la performance di sostenibilità sociale, il supporto ai fornitori del settore e la strategia e le iniziative dell’organizzazione di gestione. Nella Top 10 del 2021 compaiono, in ordine di sostenibilità: Göteborg (Svezia), Copenhagen (Danimarca), Aarhus (Danimarca), Glasgow (Regno Unito), Reykjavík (Islanda), Tirolo (Austria), Lione (Francia), Zurigo (Svizzera), Bordeaux (Francia) e Aalborg (Danimarca)

