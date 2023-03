Detento é aprovado em 1º lugar em vagas destinadas a cotistas no curso de Direito na UFRN

Preso cumpre pena no Rogério Madruga Coutinho e é condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Seap informou que ele tem boa conduta, trabalha e estuda, reduzindo a pena, e vai progredir para o semiaberto em março. Presídio Rogério Coutinho Madruga

Divulgação / Sejuc

Um interno do sistema prisional do Rio Grande do Norte passou em 1º lugar nas vagas destinadas a cotistas no curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O resultado da primeira chamada do Sisu foi anunciado na terça-feira (28).

O apenado foi primeiro lugar entre os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Ao todo, 14 pessoas passaram nessas vagas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap), o interno cumpre pena na Penitenciária Rogério Madruga Coutinho, em Nísia Floresta, na Grande Natal. O nome dele não foi divulgado pela pasta.

Segundo a secretaria, ele tem “excelente” conduta e estuda e trabalha na área de cozinha e refeitório da penitenciária. Por conta disso, tem direito à remição da pena, diminuindo um dia a cada três trabalhados. Em março ele irá progredir de pena, passando para o regime semiaberto, o que irá permitir que ele curse Direito na univerisdade.

O apenado foi detido inicialmente em 6 de fevereiro de 2019 e condenado a 15 anos de reclusão, sendo 10 anos pelo crime de tráfico de drogas e a 5 anos pelo crime de associação para o tráfico, além de multas.

No Rio Grande do Norte, mais de 1,3 mil internos fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 para pessoas privadas de liberdade. A prova foi aplicada em 18 unidades prisionais e no escritório social. O número de inscritos foi maior que o dobro da edição anterior, quando o estado teve 654 participantes.

Segundo a Seap, até o início deste ano, 78 detentos estavam em um curso superior no Rio Grande do Norte e outros 798 matriculados em cursos regulares.

