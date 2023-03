Vítima de 47 anos foi encontrada morta por um policial penal durante contagem de rotina. Unidade prisional instaurou procedimento de apuração preliminar do caso. Detento é assassinado por colega de cela em Balbinos (SP)

Alan Schneider/TV TEM

Um detento de 47 anos foi assassinado dentro da Penitenciária I de Balbinos (SP), na tarde de quinta-feira (23).

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o homem foi encontrado morto dentro da própria cela, a qual dividia com outros presos. Ele foi localizado por um policial penal que fazia a contagem de rotina.

Um dos detentos confessou à equipe da penitenciária que assassinou a vítima. A direção solicitou internação em regime disciplinar diferenciado para o homem.

Ainda de acordo com a SAP, a família da vítima foi informada sobre a ocorrência. A direção da penitenciária disse que “está à disposição dos parentes”.

A unidade prisional instaurou um procedimento de apuração preliminar para investigar os fatos.

Em agosto de 2019, um detento foi enforcado por um colega de cela na mesma penitenciária. Ele foi condenado a mais de 16 anos de prisão pelo crime.

