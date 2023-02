O caso será investigado pela Polícia Civil. Presídio

Sindipen/Arquivo

Um detento de 41 anos foi encontrado morto, neste domingo (26), dentro do Presídio Regional Juiz Manoel Barboza de Souza (Premabas), em Tobias Barreto.

Segundo a Secretaria de Justiça de Sergipe, a direção da unidade instaurou um procedimento administrativo para investigar as circunstâncias do ocorrido.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

valipomponi