Detento em saída temporária é preso por estuprar mulher com esquizofrenia em Boa Vista

De acordo com a Polícia Militar, ele pediu para capinar o quintal da casa da vítima, de 58 anos, e depois a atacou. Crime aconteceu na noite desse domingo (6), no bairro Canaã. Caso foi registrado na Central de Flagrantes do 5º Distrito Policial

Marcelo Marques/G1 RR

Uma mulher de 58 anos, que sofre de esquizofrenia, foi estuprada na noite dessa segunda-feira (6) no bairro Canaã, zona Oeste de Boa Vista. Um detento, de 32 anos, que estava em saída temporária da prisão, foi preso por suspeita de cometer o crime.

A violência aconteceu quando o suspeito pediu a mulher para capinar o quintal da residência onde ela mora, de acordo com a Polícia Militar.

Na ocasião, a vítima recusou a proposta, mas o homem pediu para usar o banheiro da casa. Quando percebeu que a mulher estava sozinha, ele a obrigou a entrar em um quarto, onde cometeu o crime.

Logo depois, o homem fugiu do local. Quando a PM chegou na residência, o filho da vítima, de 32 anos, informou que ela sofre de esquizofrenia, mas estava medicada. Ele disse que sabia a localização do suspeito.

No endereço indicado, os policiais encontraram o agressor. Durante a abordagem, o suspeito ameaçou os agentes, afirmou que pertence a uma facção criminosa e que poderia “preparar a toca” para eles.

A polícia consultou o sistema Divisão de Inteligência e Captura (Dicap) e constatou que o suspeito responde pelo crime de roubo à mão armada e que estava em saída temporária da prisão.

O suspeito tentou resistir a prisão, mas foi contido pelos PMs. Devido a ação dos policiais, ele sofreu escoriações leves pelo corpo. Em seguida, foi levado para a Central de Flagrantes, no 5° Distrito Policial.

