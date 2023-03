Detentos acusados de tentar matar dois irmãos em cela são condenados pelo Tribunal do Júri, em RO

Tentativa de duplo homicídio aconteceu em 2019 no presídio de Guajará-Mirim. MP-RO conduziu acusação contra réus. Corredor de um presídio em imagem de arquivo

Jamile Alves/G1

Quatro detentos acusados de uma dupla tentativa de homicídio, contra dois irmãos, foram condenados em Guajará-Mirim (RO), fronteira com a Bolívia. O Tribunal do Júri do caso foi realizado na segunda-feira (27).

Segundo o Ministério Público de Rondônia (MP-RO), que fez a acusação, as tentativas de homicídios aconteceram em novembro de 2019 na sala de triagem da Casa de Detenção da cidade. Na ocasião, o grupo se apossou de uma arma branca artesanal e golpeou as vítimas cerca de 100 vezes.

Foi apurado durante investigação policial que a tentativa de homicídio foi realizada como uma vingança. As vítimas ficaram gravemente feridas e foram socorridas ao hospital.

Na acusação feita durante o julgamento, a promotoria de Justiça destacou que os quatro acusados cometeram o crime por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa dos irmãos.

Os quatro réus acabaram condenados, determinado 18 anos de prisão a dois dos detentos, e 15 anos para os outros dois.

Vittorio Rienzo