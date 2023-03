detenuto-aggredisce-tre-agenti-nel-carcere-di-rovigo

Rovigo, 16 marzo 2023 – Un fatto che è avvenuto nella giornata del 15 marzo. L’aggressione è stata nei confronti di un ispettore e due agenti di polizia penitenziaria, con prognosi dai 7 ai 10 giorni. Sulle criticità alla casa circondariale di Rovigo si era tenuta proprio martedì 14 marzo una manifestazione di protesta delle organizzazioni sindacali di categoria FP CGIL di Rovigo e FNS CISL di Padova e Rovigo. Un sit-in organizzato con i lavoratori davanti al carcere per denunciare e porre all’attenzione pubblica sulla grave situazione in cui versa la struttura. Sull’ennesima aggressione in carcere interviene Matteo Iannuzzi della FNS Cisl Padova Rovigo che spiega come: “A testimonianza della gravità della situazione, nella mattinata di mercoledì un ispettore e due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto e hanno riportato prognosi dai 7 ai 10 giorni. Consideriamo inadeguata la gestione di questo fenomeno da parte del provveditorato regionale. Ribadiamo-prosegue Iannuzzi-quindi con forza l’urgenza di applicare la circolare del luglio 2020 sulle aggressioni al personale, che fornisce alle direzioni e ai provveditorati regionali gli strumenti utili a tutelare poliziotte e poliziotti penitenziari vittime di aggressione. Chiediamo inoltre che alla Casa Circondariale di Rovigo-conclude Matteo Iannuzzi- siano assegnati un direttore e di un comandante di reparto e la riclassificazione dell’istituto considerato di basso livello nonostante l’assegnazione di detenuti del circuito alta sicurezza e di soggetti affetti da turbe psichiatriche”.

valipomponi