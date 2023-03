Detran realiza testes práticos de direção em 15 cidades do RN em abril; veja datas

Teste prático de direção é última etapa do processo antes de tirar a CNH. Tradicionalmente, testes só são aplicados nas sedes de Natal e Mossoró. Testes acontecem em abril em 15 cidades do RN pelo Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) vai iniciar nesta segunda-feira (3) a realização de uma série de testes práticos de direção veicular em cidades do interior do Rio Grande do Norte. Ao todo, no mês de abril, 15 municípios receberão as avaliações itinerantes.

Os examinadores do órgão vão aplicar os testes aos candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) durante esses dias. Tradicionalmente, essas provas só são aplicadas nas sedes de Natal e Mossoró durante o ano.

Veja abaixo a programação dos dias e cidades para os testes:

Acari (03/04)

Parelhas (04/04)

Jardim do Seridó (05/04)

Lagoa Nova (10/04)

Currais Novos (11/04)

Passa e Fica (12/04)

Nova Cruz (13/04)

São Paulo do Potengi (14/04)

Extremoz (17/04)

João Câmara (18/04)

Santa Cruz (19/04)

Tangará (20/04)

São João do Sabugi (24/04)

Caicó (24 e 25/04)

Pau dos Ferros (27 e 28/04)

O exame prático monitorado de direção veicular é a última etapa para tirar a CNH e só pode ser feita pelo candidato que está apto nos exames médico e psicológico, realizou as aulas teóricas e obteve resultado positivo no teste teórico, além de ter passado por todas as aulas práticas de volante exigidas no processo.

A aprovação no teste de volante é obtida pelo candidato que não cometeu falta eliminatória ou que a soma dos pontos negativos foi menor que três.

Em Natal e Mossoró, cidades nas quais o Detran possui unidades de realização diária de exame prático de direção, o candidato pode agendar o exame diretamente pelo Portal de Serviços do Detran.

