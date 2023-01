Detran-RJ oferece atendimento sem agendamento em 68 postos para agilizar serviços

Estarão disponíveis serviços de habilitação, identificação civil e veículos, a partir desta terça-feira (17) até o fim deste mês. O Detran-RJ vai atender a população sem necessidade de agendamento em 68 postos. O objetivo é agilizar o atendimento à população. São oferecidos serviços de habilitação, identificação civil e veículos a partir desta terça-feira (17) até o fim do mês de janeiro.

Os atendimentos acontecem em alguns postos da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (confira a lista completa no fim da reportagem).

As consultas acontecem por ordem de chegada, respeitando a capacidade de cada unidade.

Confira alguns serviços oferecidos:

emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

emissão da carteira de identidade;

transferência de propriedade de veículos;

primeira licença;

mudança para placas Mercosul;

inclusão de GNV;

alteração de características;

licenciamento anual;

intenção de venda;

comunicação de venda;

troca de placa.

A novidade estará disponível em postos localizados em diversos municípios do estado.

É importante ressaltar que as pessoas devem consultar a relação dos postos e os serviços que estão sendo oferecidos em cada uma das unidades.

Nos demais postos, a necessidade de agendamento prévio continua e pode ser feito pelo site do Detran.RJ ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

Serviço

Postos para realização de serviços de veículos sem agendamento prévio:

Posto de vistoria Barra da Tijuca: Av. Ayrton Senna, n° 2541;

Posto de vistoria Av. Francisco Bicalho (apenas para idosos e pessoas com deficiência): Rua Idalina Senra, n° 35, São Cristóvão;

Posto de vistoria Ceasa: Avenida Brasil, n° 19001, Irajá;

Posto de vistoria Vila Isabel: Rua Torres Homem, n° 697;

Posto de vistoria Parada de Lucas: Avenida Brasil, n° 13350;

Posto de vistoria Ilha do Governador – Infraero: Estrada Praia de Tubiacanga, s/nº;

Posto de vistoria Machado de Assis: Rua do Catete, n° 325;

Posto de vistoria Nova Iguaçu: Estrada de Adrianópolis;

Posto de vistoria São Gonçalo: Rua Oliveira Botelho, n° 167, Neves;

Posto de vistoria Queimados: Rua Maria Clara, n° 116, Vila Camorim;

Posto de vistoria Magé: Avenida Simão da Motta, n° 329, Centro;

Posto de vistoria Belford Roxo: Av. Jorge Júlio Costa dos Santos, n° 200;

Posto de vistoria Itaboraí: Avenida 22 de Maio, Venda das Pedras;

Posto de vistoria São João de Meriti: Avenida Maria Soares Sendas, lt. 02;

Posto de vistoria Campos 2: Avenida Nilo Peçanha, n° 614;

Posto de vistoria Miguel Pereira: Avenida Trapiá, n° 29;

Posto de vistoria Angra dos Reis: Rua Poeta Brasil dos Reis, n° 54;

Posto de vistoria Paraty: Rua Raul de Sá, n° 151, Condado;

Posto de vistoria Valença: Avenida Geraldo de lima bastos, n° 999;

Posto de vistoria Barra do Piraí: Rua prefeito Iago Valério, n° 452;

Posto de vistoria Cordeiro: Parque de Exposição Raul Veiga;

Posto de vistoria Teresópolis: Rua Avelino Machado Bastos, n° 250;

Posto de vistoria Macuco: Parque de Exposições Edgard Lutherbarck;

Posto de vistoria Petrópolis: Rua Conde Afonso Celso, n° 66 – Alto da Serra;

Posto de vistoria Nova Friburgo: Avenida José Roberto Silveira, n° 74;

Posto de vistoria Araruama: Avenida Getúlio Vargas, s/n°, Parque Hotel;

Posto de vistoria Casimiro de Abreu: Rua Mario Costas, n° 238;

Posto de vistoria Itaperuna: Rua Gregório Lopes, n° 226 – bairro Niterói;

Posto de vistoria Santo Antônio de Pádua: Rodovia Renato de Alvim Padilha, km 2, RJ-186;

Posto de vistoria Bom Jesus de Itabapoana: Rua Aristides Figueiredo, n° 8, Centro.

Postos para realização de serviços de habilitação sem agendamento prévio:

Areal: Av. Amaral Peixoto, 816 – lojas 4, 5 e 6, Centro;

Cantagalo: Rua Luiz Carlos Falcão, s/n, loja 1, Condominio Sílvio B. Lima;

Cardoso Moreira: Rua São José, 81, Centro;

Carmo: Avenida Mario Mesquita, nº 42, loja 02, Centro;

Duas Barras: Av. Getúlio Vargas, nº 265 – Centro;

Itaocara: Rua Gamaliel Borges Pinheiro, 58 , BNH;

Japeri: Praça Manoel Marques, s/nº;

Macuco: Parque de Exposição Edgar Rodrigues Lutenbarck, s/nº;

Mendes: Rua Paulo Sérgio Nader Pereira, 300, Rodoviária;

Miracema: Av. Deputado Luís Fernando Linhares, nº 1.010 – Centro, Parque de Exposições Jamil Cardoso;

Natividade: Av. Dr. Tancredo Lopes, Morada do Engenho, centro comercial da Comvaca, loja 6;

Paracambi: Avenida Maria Amália, s/nº, Jardim Nova Era;

Paty do Alferes: Avenida Brasil, nº 161 , lojas 6 e 7, Arcozelo;

Piraí: Rua Santos Dumont, 156, loja 01;

Santo Antônio de Pádua: Rod. Pref. Renato de Alvin Padilha , 3.034 – Alto das Sete Moças;

São Francisco de Itabapoana: Rua Valdir Gonçalves Delmiro, s/n;

São José do Vale do Rio Preto: Rua Coronel Francisco Limongi, 353, Centro;

Serópedica: BR-465, bairro Campo Lindo, Rua Rita Batista, nº 11b;

Trajano de Moraes: Avenida Castelo Branco, 41, Centro;

Vassouras: Av. Otávio Gomes, 395 , salas 02 e 03.

Postos para realização de serviços de identificação civil sem agendamento prévio:

Aperibé: Rua Aníbal Cortes, 45;

Cordeiro: São Sebastião, 8, Loja 2;

Duas Barras: Av. Getúlio Vargas, 265;

Italva: Rua Elivelton Alves Marinho, 69;

Itaocara: Rua Gamaliel Borges Pinheiro, s/n;

Laje do Muriaé: Rua Antônio Carlos Alberoni, 220;

Macuco: Parque de Exposições Edgard Rodrigues Lutterback, – s/n;

Miracema: Avenida Deputado Luís Fernando Linhares, 1010;

Rio das Flores: Rua Leoni Ramos, 399;

Santa Maria Madalena: Rua Drª Áurea Emery Trindade, 4;

Santo Antônio de Pádua: Rua Artur Silva, 58;

São José de Ubá: Rua João Ornaldo Rodrigues, s/n;

São José do Vale do Rio Preto: Rua Coronel Francisco Limongi, 353;

São Sebastião do Alto: Rua Coronel Francisco Salustiano Pinto, 63;

Sapucaia: Rua XV de Novembro, 40;

Sumidouro: Rua 10 de Junho, 138;

Trajano de Morais: Av. Castelo Branco, 41, 1º Distrito;

Varre-sai: Rua José Vargas de Figueiredo, 33.

