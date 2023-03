Detran-RN realiza leilão virtual com 131 veículos na sexta-feira (17)

Parte dos veículos podem continuar em circulação e outra parte serve apenas pra desmanche em empresas credenciadas. Visitação acontece na quarta e quinta. Carros disponíveis para leilão estão em pátios credenciados do Detran-RN



O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) realiza nesta sexta-feira (17) um lelilão on-line que vai contar com 131 lotes de veículos disponíveis. O leilão começa às 10h e será exclusivamente pela internet.

As visitações aos itens ocorrem nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16) entre 8h e 16h, em um pátio credenciado ao Detran. O endereço é: Avenida Ruy Pereira Dos Santos, nº 2565, bairro Olho D’agua, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

Dos 131 lotes, 49 são de veículos que podem continuar em circulação, sendo 6 de carros e 43 itens de motos. Os outros 82 lotes são de sucatas – 12 de carros e 175 de motos.

As sucatas indicam veículos que não são recuperáveis, sem direito à documentação, e que não poderão ter os motores instalados e regularizados em outros veículos. Dessa forma, servem apenas para desmanche para reutilização de peças e reciclagem de materiais.

“Os itens destinados à sucata só poderão ser arrematados por empresas de desmontagem devidamente credenciadas ao Detran, conforme a lei. Para participar do leilão é necessário que os arrematantes se cadastram no site da Lance Certo Leilões e cumpram todas as exigências de cadastro com 72 horas antes da abertura do leilão”, explicou Celeyde Diniz, presidente da Comissão de Leilão do Detran.

Além do cadastro, as empresas precisam enviar a documentação de autorização de Detran para que o arremate seja liberado.

As imagens dos carros, motocicletas e sucatas estão disponíveis no no site do leilão. Lá, é possível conferir marca, modelo e ano de fabricação dos veículos, bem como o valor inicial do lance de cada item. Não é permitido, manusear, retirar nem fazer registro de fotos ou vídeos das peças.

O edital pode ser conferido no site do leilão (www.lancecertoleiloes.com.br). Há ainda os telefones (84) 99865-2897 e (84) 3223-4146 para contato e o e-mail leilao@detran.rn.gov.br.

Como um veículo vai a leilão?

Parte dos veículos são apenas para sucatas

Os veículos apreendidos, abandonados e não reclamados por seus proprietários em 60 dias que estão nos depósitos credenciados do Detran ficam disponíveis para leilão.

Antes de colocar um veículo a leilão, o Detran notifica o proprietário, por meio de edital, para que ele quite a dívida e retire do pátio. Caso esse pagamento não ocorra, o veículo fica disponível para ser leiloado.

