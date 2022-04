Dettagli, recensioni e specifiche sulla “VASCA SAMOA”. Il top della sicurezza e della comodità della vasca con sportello.

Nel corso della vita arriva il momento in cui la normale deambulazione può diventare un problema. Molti anziani, ma non solo, si rivolgono sempre più spesso ad aziende come Linea Oceano per migliorare il loro stile di vita e la loro igiene personale. La vasca da bagno per anziani e disabili con sportello è la soluzione ideale.

Per chi sta valutando l’acquisto di una vasca con sportello, suggeriamo, tra la vasta gamma di Linea Oceano, il modello “VASCA SAMOA”. Qui, in questo articolo, abbiamo raccolto una seria di informazioni utili a fare chiarezza sul prodotto.

Progettata per le persone con particolari difficoltà motorie, si adatta ad ogni bagno ed è dotata di una seduta interna ampia e alta ben 53 cm, totalmente a vista. Samoa si adatta perfettamente alle esigenze delle persone con particolari difficoltà motorie, permettendo di entrare ed uscire dalla vasca molto facilmente (come da un’auto). Porta larga 74 cm, apribile esternamente a 180° gradi. La Vasca è dotata di un telaio portante in acciaio inox.

La vasca da bagno con sportello per anziani e disabili è pensata per una maggiore agilità in bagno.

Evitare le cadute, soprattutto nell’entrare e nell’uscire dalla vasca è lo scopo principale di queste speciali vasche.

Molti anziani, infatti, hanno paura di scivolare in bagno e spesso chiedono aiuto a figli o nipoti per sentirsi più sicuri. Grazie alla vasca per anziani e disabili con sportello potrete avere una maggiore serenità e una migliore autonomia oltre a sentirvi più sicuri in un ambiente difficile, ma nello stesso tempo intimo come il bagno.

Una volta immersi nella vostra vasca da bagno con sportello Samoa, potrete rilassarvi a tutto comfort grazie alla seduta a vista. La vasca è dotata di un sistema di sicurezza che impedisce qualsiasi apertura accidentale dello sportello. Non c’è nessun rischio di allagamento del bagno.

Oltre ad avere il miglior rapporto qualità prezzo, non dimentichiamoci che con il bonus barriere architettoniche, varato dal governo per tutto il 2022, permette una detrazione del 75% per coloro che vogliono ristrutturare il bagno per adattarlo a nuove esigenze.

Per richiedere tali detrazioni, potrete affidarvi a Linea Oceano. Azienda che vanta un’esperienza decennale in bagni assistiti.

Scopriamo di più su Vasca Samoa