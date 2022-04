detto-fatto,-bianca-guaccero-diretta-su-selvaggia-lucarelli:-“dice-delle-cose-…”

Una nuova puntata di Detto Fatto ovvero il celebre programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero è andata in onda nella giornata di ieri, venerdì 8 aprile 2022. Diversi gli argomenti affrontati nel corso di tale appuntamento e nello specifico ad un certo punto proprio la conduttrice sembrerebbe essere intervenuta per difendere Selvaggia Lucarelli esprimendo nei suoi confronti delle belle parole.

Bianca Guaccero a Detto Fatto difende Selvaggia Lucarelli

Anche nel corso della puntata di Detto Fatto andata in onda nel pomeriggio di ieri è stato dato spazio al gossip , argomento trattato di preciso all’interno della rubrica tenuta da Jonathan. Nello specifico si è parlato di Alba Parietti ma anche di Selvaggia Lucarelli a proposito della quale Bianca Guaccero ha espresso delle belle parole. Selvaggia Lucarelli è una celebre giornalista ma anche giurata di Ballando con le stelle ovvero il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La donna finisce molto spesso al centro di polemiche e discussioni proprio per il suo temperamento. Infatti non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero e spesso lo fa anche in modo abbastanza duro. Ma se da una parte sono molti coloro che non perdono occasione per criticarla ecco che allo stesso tempo vi sono persone che invece apprezzano il suo comportamento e la sua sincerità. È questo il caso di Bianca Guaccero che proprio in occasione della puntata di ieri ha difeso la Lucarelli affermando “Diciamola tutta a volte c’è anche chi non sa incassare, lei dice delle cose molte giuste. Io la seguo e non le manda a dire.”

Le parole di Rossella erra contro Selvaggia Lucarelli

A non essere d’accordo con le parole espresse dalla conduttrice di Detto Fatto è stata invece Rossella Erra, celebre opinionista di Ballando con le stelle. La donna ha colto l’occasione per rivelare quali sono i suoi reali rapporti con la giurata dietro le quinte della trasmissione di cui entrambe fanno parte. E allo stesso tempo ha anche colto l’occasione per mandarle qualche frecciatina. “Quest’anno mi sono sentita libera di dire, sempre con educazione, le cose. Ognuno penso possa dire le proprie opinioni però tu fammele finire di dire non è che mi interrompi ogni volta che dico qualcosa perché tu sei dialetticamente più forte perché sono sette anni che fai il programma. Con lei non ho interazione”, queste esattamente le parole espresse dall’opinionista.

Bianca Guaccero presente nella nuova edizione di Ballando con le stelle?

Cresce sempre di più l’attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle, una delle trasmissioni Rai più seguite ed apprezzate dai telespettatori. E proprio negli ultimi giorni sembrerebbero essere circolate alcune indiscrezioni relative alla presunta partecipazione di Bianca Guaccero alla trasmissione di Milly Carlucci. Secondo tali indiscrezioni la conduttrice potrebbe quindi essere presente tra i concorrenti di Ballando, ma è opportuno precisare che al momento non sembrerebbero essere arrivate ancora delle conferme ma nemmeno delle smentite.