Detto Fatto, Bianca Guaccero non c’è: perché? Positiva al Covid, ecco come sta e quando torna

Bianca Guaccero non è nello studio di Detto Fatto, ma perché? La conduttrice è risultata positiva al Covid e per ovvi motivi dovrà rimanere a riposo per un po’. Come sta oggi? Leggi anche: La Pupa e il Secchione: 4 concorrenti sono positivi al Covid, ma chi sono? La reazione di Barbara D’Urso Bianca Guaccero…

Mi piace: Mi piace Caricamento...