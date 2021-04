detto-fatto,-bianca-guaccero-si-rivolge-ad-antonella-clerici-e-le-dice-“sarebbe-…”,-cala-il-silenzio-in-studio

Bianca Guaccero è la conduttrice del programma Detto fatto che va in onda tutti i giorni su Rai 2. Anche nella giornata di ieri, mercoledì 21 aprile, è andata in onda dunque una nuova puntata del programma tanto amato dai telespettatori italiani che lo seguono sempre con tanto affetto. Nel corso della puntata di ieri, non poteva non mancare la Superclassifica John, incentrata proprio sugli esordi dei vip. Ad un certo punto, la conduttrice Bianca Guaccero che come sappiamo sta conducendo le puntate del suo programma in collegamento, perchè risultata positiva al Covid nei giorni scorsi, ha lanciato un appello ad una nota conduttrice di casa Rai. Chi?

Detto Fatto, ospite in studio Andrea Sannino

In questa rubrica, dove la stessa conduttrice Bianca Guaccero è intervenuta in collegamento, sembra che sia stata tirata in ballo Antonella Clerici, che tutti sappiamo essere la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Nel corso della puntata però è anche intervenuto il cantante neomelodico Andrea Sannino, il quale è conosciuto da tutti per il suo brano “Abbracciame”. Forse non tutti ricorderanno il fatto che il cantante nel lontano 2006 è stato proprio uno dei concorrenti del programma condotto da Antonella Clerici ovvero Il treno dei desideri. È stato proprio per questo motivo che Bianca ha voluto in qualche modo invitare la bionda conduttrice nella sua trasmissione e pare che le abbia fatto addirittura un appello in diretta TV.

L’appello di Bianca Guaccero ad Antonella Clerici

“Siamo dirimpettai quindi possiamo fare una reunion per me sarebbe un grande onore averti qui”. Ebbene sì, Andrea ha debuttato esattamente nel 2006 in televisione prendendo parte al programma di Antonella Clerici ovvero Il treno dei desideri. È stato proprio in quella occasione, che ha avuto modo di duettare con l’artista tra i più grandi del nostro paese, ovvero Lucio Dalla. Il cantante neomelodico nel corso della sua ospitata a Detto fatto, nella giornata di ieri sembra abbia voluto rivelare un retroscena proprio sulla conduttrice, tra le più amate di casa Rai.

Il ricordo di Andrea e l’invito alla Clerici

“Mi fece un bellissimo augurio dicendo chissà se anche tu un giorno vincerai il disco d’oro, Antonella ti faccio un annuncio in diretta ti voglio abbracciare per ingraziarti, mi hai portato fortuna.” Come se non bastasse quindi l’appello di Bianca Guaccero, anche Andrea Sannino ho voluto in qualche modo mandare un segnale ad Antonella Clerici, nella speranza che quest’ultima accetti l’invito a partecipare in puntata.