detto-fatto-chiude,-l’annuncio-in-lacrime:-“lo-dico-a-malincuore,-finisce-qui”.-bianca-guaccero-non-riesce-a-salutare

Jonathan Kashanian ha aperto la puntata di oggi di Detto Fatto annunciando l’imminente chiusura del programma del primo pomeriggio di Rai2 condotto da Bianca Guaccero (attualmente presente in collegamento perché positiva al Covid). L’opinionista e stilista, infatti, subito dopo la sigla del programma, insieme a Carla Gozzi, ha annunciato:

“Altro giro di boa, siamo arrivati a venerdì e la prossima settimana, ahimè lo dico a malincuore, sarà l’ultima settimana di Detto Fatto.” La trasmissione di gossip e tutorial si avvia dunque al termine di questa stagione televisiva non facile sotto molti punti vista e la prossima settimana Detto Fatto saluterà i telespettatori.

Detto Fatto andrà in onda fino a venerdì 7 maggio, dunque solo per una settimana e molto probabilmente Bianca Guaccero, ancora positiva al coronavirus, non riuscirà a rientrare in studio per salutare i telespettatori. La conduttrice, dopo l’annuncio di Jonathan, come sempre sorridente ha aggiunto che sarà una settimana ricca di sorprese: “Ragazzi levate questi musi lunghi perché abbiamo ancora una settimana per stare insieme con tantissimi tutorial da presentare.”

Detto Fatto chiude la prossima settimana: Bianca Guaccero torna a settembre?

Non è stata un’edizione facile la terza condotta da Bianca Guaccero, non solo per il particolare periodo attraversato con la pandemia di Covid ma anche per altri motivi. A novembre, infatti, la trasmissione è stata sospesa per alcune settimane dopo un tutorial definito sessista di Emily Angelillo, ed al ritorno in onda Detto Fatto è stato innovato nella squadra autoriale.

Inoltre, per lasciare la linea all'approfondimento politico o alle gare sportive molto spesso ha subito variazioni di orario. Detto Fatto chiude la prossima settimana, dunque, ma stando alle indiscrezioni recenti sembra probabile il ritorno a settembre del programma con Bianca Guaccero alla conduzione. Quindi non un addio definitivo. Salvo ripensamenti potremo vedere anche la bella Guaccero in tv.

L’articolo Detto Fatto chiude, L’annuncio in lacrime: “Lo dico a malincuore, finisce qui”. Bianca Guaccero non riesce a salutare proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.