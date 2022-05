Detto Fatto chiude per sempre, Bianca Guaccero si sfoga in lacrime in diretta: “La colpa è di Caterina Balivo”. Fan sotto choc

Giovedì 5 maggio è andata in onda l’ultima puntata di Detto Fatto. Il programma ha chiuso definitivamente i battenti. Ciò ha fatto commuovere tantissimo la conduttrice, Bianca Guaccero. Anche il pubblico è rimasto molto colpito. L’ultimo appuntamento è stata un exploit di emozioni per tutti, in particolare quando è apparso un video di Caterina Balivo. Scopriamo cosa è accaduto.

Detto fatto è stato un factual show andato in onda su Rai 2, per la prima volta, dal 18 marzo 2013 con l’appuntamento pomeridiano delle 14. Il 5 maggio 2022 c’è stata l’ultima puntata e, purtroppo, non ce ne saranno altre, nemmeno nella nuova stagione televisiva poiché il programma non è stato rinnovato. Al timone della conduzione, nelle prime sei edizioni, c’è stata Caterina Balivo. Dalla settima edizione alla decima, invece, c’è stata Bianca Guaccero. Le due conduttrici si sono ritrovata proprio nell’ultimo appuntamento pomeridiano ed è stato un momento molto emozionante. ( continua dopo la foto)

In realtà, proprio Bianca rischiava di non essere presente nell’ultima puntata poiché solo poche settimane fa ha contratto nuovamente il Convid-19. Fu lei stessa ad annunciarlo tramite le stories di Instagram lasciando i fan molto amareggiati. Ma, fortunatamente, la padrona di casa è riuscita a chiudere in bellezza l’ultimo appuntamento pomeridiano anche se con forti emozioni, lacrime e un po’ di tristezza. Nonostante le edizioni della Balivo siano state di più e il format già ben avviato, Bianca è stata bravissima nella staffetta e, dunque, a raccogliere l’eredità del programma. E’ riuscita a cucire su di sè il varietà rendendolo un meraviglioso show. Ciò grazie anche all’ottima compagnia di Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Giampaolo Gambi, presenze fisse e fondamentali nel programma.

Alla luce del suo talento, nell’ultima puntata di Detto Fatto, la Guaccero ha ricevuto una meravigliosa sorpresa. In video-collegamento c’è stata Caterina Balivo che ha espresso grandi parole di ammirazione nei suoi confronti. “Ci tenevo oggi a salutarvi visto che oggi è l’ultima puntata. […] E tu Bianca hai fatto benissimo, sei stata una perfetta padrona di casa.” Nell’ascoltare le parole di Caterina, la conduttrice si è emozionata tantissimo tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

La conduttrice, poi ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e collaborato a Detto Fatto nelle sue edizioni. Tutto ciò sempre con molta commozione tanta da far emozionare anche il pubblico che è andato in visibilio. Ciò ha mostrato quanto Bianca fosse una bella e brava persona a cui i telespettatori si sono affezionati come se fosse una di casa. Bianca non si è fermata solo a ringraziare pubblicamente in tv, lo ha fatto anche sul suo profilo social con un lungo post. Quest’ultimo lo ha concluso dicendo “GRAZIE per questa straordinaria avventura”. Non sappiamo quale sia il futuro della Guaccero, ma tutti sperano che una persona con così gran talento e anima pura possa al più presto ritornare a far compagnia a milioni di italiani. Non ci resta che augurarle un grande in bocca al lupo!

