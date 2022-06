Detto Fatto, Jonathan al veleno su Bianca Guaccero, poi l’annuncio: “Adesso lavorerò con Mia Ceran”

Detto Fatto è stato sostituito e Jonathan Kashanian ha detto la sua in merito ai conduttori che prenderanno lo spazio di Bianca Guaccero. La Rai sta cercando di rilanciare il suo secondo canale, sempre tiepido in fatto di ascolti e per questo ha deciso di rivoluzionare il suo palinsesto. La trasmissione di tutorial rappresentava un buon format, ma la sua collocazione non ha portato i risultati sperati. Così è giunto il momento per lo staff di fare le valigie e tornare a casa. Come la stessa presentatrice, che era stata lontana dalla sua Puglia per anni per inseguire questo progetto.

Bianca Guaccero ha raccolto l’eredità di Detto Fatto da Caterina Balivo, che dopo aver inaugurato lo show lo aveva dovuto abbandonare per dedicarsi a Vieni da Me. La nuova presentatrice ha subito cercato di dare la sua impronta alla trasmissione, e tra le prime modifiche fatte c’è stato il cambiamento dell’esperto di moda. Con la Balivo, infatti, a fare i tutorial di abbigliamento c’era Guillermo Mariotto, che da moltissimi anni si è fatto conoscere dal pubblico della Rai come giudice di Ballando con le Stelle. Ma i rapporti tra i due protagonisti non sono stati dei migliori e la donna è subito corsa ai ripari.

Già dalla seconda stagione, infatti, a Guillermo Mariotto è subentrato Jonathan Kashanian, che con Bianca Guaccero ha subito avuto una buona sintonia. Oggi anche lui si ritrova a dover dire addio, almeno per il momento, al suo ruolo fisso sul piccolo schermo. L’esperto di moda ha rilasciato una lunga intervista per TvBlog in cui ha svelato quello che pensa riguardo i conduttori che prenderanno il posto della sua amica. A partire da settembre, infatti, la fascia oraria di Detto Fatto sarà occupata da due nuovi programmi. Al timone vedremo Pierluigi Diaco e Mia Ceran.

“Li seguirò? Assolutamente sì, perché siamo colleghi e perché Mia lavorerà con lo stesso gruppo di lavoro di Detto Fatto. E perché, chissà, tra due anni magari condurrò un programma con Mia. Li guarderò, senza rosicare. E’ una ruota che gira, faccio loro l’in bocca al lupo”. Insomma, il gioco di Jonathan Kashanian è chiaro: meglio tenerseli tutti buoni, chissà che non verrà richiamato nel mondo della Rai. Ovviamente lo stilista è preoccupato riguardo il suo futuro lavorativo. Il mondo del piccolo schermo è fatto di alti e bassi e una volta fuori bisogna sgomitare per rientrare.

“Stavolta c’è un po’ di timore per quel che sarà, ma dopo aver seminato qualcosa si raccoglie sempre. Un po’ di cose ci sono in cantiere, alcune cose le stiamo pensando e immaginando”. Dopo Detto Fatto, Jonathan potrebbe essere chiamato come concorrente di Ballando con le Stelle. Milly raccoglie tutti i protagonisti Rai in difficoltà e l’esperto di moda non ha mancato di farle un appello pubblicamente. Intanto, si dedica a progetti molto privati: “Ho capito che non avevo più tempo per rimandare il più grande progetto della vita. Che è diventare padre di due bambini: ho sempre sognato di avere due gemelli”.

