detto,-fatto:-l’italia-vince-per-spinazzola!-la-maglia-di-insigne-e-il-coro-fatto-partire-da-mancini.-e-lui-ringrazia-da-casa-[foto-e-video]

La splendida dedica dell’Italia a Leonardo Spinazzola dopo la conquista della finale di Euro 2021: la maglia di Insigne e il coro fatto partire da Spinazzola

L’Italia si regala l’ennesima notte magica di un Europeo magico, con la speranza che il finale possa essere lieto e felice. Gli azzurri battono la Spagna in semifinale e volano adesso all’ultimo atto. Una vittoria, quella di stasera, dedicata a Leonardo Spinazzola. Lo avevano detto tutti e in tanti modi, in settimana, i calciatori azzurri, dopo il grave infortunio occorso all’esterno durante la partita contro il Belgio.

Probabilmente il miglior terzino della competizione, forse uno dei migliori in generale, le sue lacrime di dolore avevano commosso tutta Italia e non solo. Detto, fatto, però: e così arriva la fantastica dedica della squadra al suo compagno. La partita è finita da pochi secondi e Insigne sfoggia la maglia azzurra del numero 4. Poi arriva Mancini e fa partire il coro che tutto il gruppo intona: “Olé, Olé, Olé, Olé, Spina, Spina!”, lo stesso che i calciatori avevano cantato sul pullman al ritorno da Monaco di Baviera. Il calciatore, che ha guardato il match da casa dopo l’intervento riuscito di qualche giorno fa, ha ringraziato tutti per lo splendido messaggio, come dimostrato dalle Instagram Story postate.

“OLE OLE OLE SPINA SPINA” È IL FATTO CHE DEDICANO LA FINALE A SPINAZZOLA CHE MI RENDE SOFT IN UNA MANIERA ASSURDA #ItaliaSpagna pic.twitter.com/vcwPB8NsgD — @mikysunny02 (@mikysunny02) July 6, 2021