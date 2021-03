detto-fatto:-lo-scherzo-immortalato-in-tv-a-bianca-guaccero

Tutti i dettagli dello scherzo divertentissimo organizzato dalla regia del programma “Detto Fatto”, ai danni della conduttrice, Bianca Guaccero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Nel programma di intrattenimento pomeridiano, Detto Fatto, c’è stato uno scherzo “mezzo riuscito” nei confronti della bravissima conduttrice Bianca Guaccero. La bella attrice, 40enne, si è rivelata anche, un’eccellente cantante, venuta alla ribalta, in una delle passate edizioni del programma Tale e Quale show, su rai1. La giornalista è attualmente al timone del format pomeridiano, in onda su Rai2, che ottiene sempre degli ottimi ascolti.

La conduttrice, sempre sorridente e gioiosa è stata al centro di molte e aspre critiche, a causa di un servizio dedicato alla femminilità delle donna. Il pubblico ha mosso delle critiche nei confronti delle immagini che vedevano una ballerina mostrare come fare la spesa in modo femminile. Il programma fu sospeso per qualche giorno, per alleviare lo scandalo, per poi riprendere normalmente.

–> Leggi anche Elisa Isoardi, selvaggia è già in clima “wild”: le scivola tutto di dosso – FOTO

Bianca Guaccero: i dettagli dello scherzo della regia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

La puntata andata in onda oggi, 9 marzo 2021, del programma Detto Fatto, aveva come oggetto una classifica degli imitatori, commentata in studio dall’opinionista Jonathan Kashanian, noto ex concorrente del Grande Fratello nel 2004. L’ex gieffino, che cura un piccolo spazio all’interno del format pomeridiano, condotto dalla Guaccero è stato partecipe allo scherzo. Durante la messa in onda, ad un tratto, una voce ha esordito richiamando l’attenzione dei due personaggi televisivi, annunciando l’imminente arrivo del famosissimo cantante Tiziano Ferro in studio. Secondo la voce, il cantante desiderava duettare con la talentuosa conduttrice.

La presentatrice tv sorpresa e meravigliata per la sorpresa, ha iniziato a cantare sulle note del brano mandato in onda dalla regia Non me lo so spiegare. In realtà la conduttrice si era accorta che poteva trattarsi di uno scherzo e infatti, di lì a poco è entrato il famoso imitatore del cantante di Latina, Antonio Mezzancella, anche lui ex concorrente del programma Tale e Quale show, svelando lo scherzo.

–> Leggi anche Melissa Satta mostra il piede, in pantaleggins leopardato è selvaggia – FOTO

L’articolo Detto Fatto: lo scherzo immortalato in tv a Bianca Guaccero proviene da Ultimaparola.com.