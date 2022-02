Deux inconnus trouvent l’amour grâce à une publication Facebook de la gendarmerie

Incroyable mais vrai ! En février 2020, deux inconnus sont tombés amoureux grâce à une publication Facebook postée par la gendarmerie de la Haute-Saône.

Cette belle histoire remonte au 2 février 2020. À l’époque, la gendarmerie de la Haute-Saône a partagé une publication concernant la conduite accompagnée sur sa page Facebook. Deux internautes prénommés Roselyne et Thierry ont commenté le post, avant d’entamer une conversation plus privée. Le courant est tout de suite passé et une semaine plus tard, ils se sont rencontrés dans la vraie vie. Le charme a opéré et ils ont commencé à se fréquenter. “Ce qui m’a plu chez lui c’est son côté naturel, sa sincérité“ a expliqué la jeune femme à France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Quant à son chéri, il a confié être “tombé sous son charme”.

Le 1er février 2022, Roselyne a contacté la gendarmerie de la Haute-Saône sur Facebook. La trentenaire a envoyé un message pour les remercier d’avoir bouleversé sa vie deux ans plus tôt. Touché par cette jolie histoire, l’administrateur de la page a fait un tendre clin d’œil au couple avec une pointe d’humour : “L’amour n’est pas dans le pré, il est sur notre page Facebook. Il y a deux ans, Roselyne et Thierry ont commenté une de nos publications (sur la conduite accompagnée), se sont rencontrés et maintenant ils vivent ensemble. Pour les numéros du loto, pas la peine de demander, on ne peut rien faire.”

Une petite fierté pour la gendarmerie

Une belle anecdote dont la gendarmerie est ravie. “Quand on a reçu ce message, on a eu beaucoup d’émotion. On est souvent appelés dans la sphère familiale quand ça se passe mal et là, on a été les vecteurs d’une bonne chose. Il est vrai que cette page Facebook a une approche décalée par rapport à la rigueur habituelle et cet humour capte un public et des émotions différentes. On a plus de 40 000 abonnés et forcément ça suscite des conversations et des rencontres” a déclaré le colonel Crampé, commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Saône.