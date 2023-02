Devinho Novaes, Cheiro de Amor e Edcity se apresentam no carnaval da Barra dos Coqueiros; veja programação

A festa ocorrerá em locais como a Praia da Costa e a Atalaia Nova. Devinho Novaes

Arquivo pessoal/Arquivo

De 18 a 21 de fevereiro acontece o carnaval da Barra dos Coqueiros. Na programação há atrações como Devinho Novaes, Cheiro de Amor, Edcity, Guig Ghetto e Valneijós. O evento ficou suspenso durante os dois últimos anos em virtude da pandemia de Covid-19.

A festa ocorrerá no centro da cidade, Praia da Costa, Atalaia Nova, além das praças Santa Luzia e Prisco Viana.

Confira a programação:

Sábado (18/02)

14h – Valneijós (Centro da Barra)

16h – O Kanalha (Arrastão Praça Santa Luzia/Praça do Prisco Viana)

19h – Devinho Novaes (Praça do Prisco Viana)

21h – Bruninho TOP 7 (Praça do Prisco Viana)

Domingo (19/02)

12h – André Jeito de Ser (Praia da Costa)

14h – Dan Vasconcelos (Praia da Costa)

16h – Cheiro de Amor (Arrastão Praia da Costa/Atalaia Nova)

19h – Kaelzinho Ferraz (Atalaia Nova)

21h – Jam & A Karreta (Atalaia Nova)

Segunda-feira (20/02)

12h – Matheus Freitas (Praia da Costa)

14h – Pank 10 (Praia da Costa)

16h – Edcity (Arrastão Praia da Costa/Atalaia Nova)

19h – Art Mania (Atalaia Nova)

21h – Banana Nativa (Atalaia Nova)

Terça-feira (21/02)

12h – Bete Evany (Praia da Costa)

14h – Cid Natureza (Praia da Costa)

16h – Guig Ghetto (Arrastão Praia da Costa/Atalaia Nova)

19h – Quinto Round (Atalaia Nova)

21h – Danielzinho Jr (Atalaia Nova)

Vittorio Ferla