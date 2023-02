Devisa apreende 10 toneladas de carne e interdita açougue no Centro de Campinas

Fiscalização encontrou carnes em más condições de armazenamento e manipulação. Devisa apreende 20 toneladas de carne em açougue no Centro de Campinas

Uma fiscalização do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) apreendeu nesta quarta-feira (1) cerca de 10 toneladas de carne em um açougue no Centro de Campinas (SP). O estabelecimento está localizado na Rua Barreto Leme, no bairro Vila Itapura.

Inicialmente, as equipes de fiscalização estimavam 20 toneladas de carne apreendidas. No entanto, durante a tarde, a prefeitura atualizou a informação e disse que, na verdade, foram cerca de 10 toneladas.

De acordo com a administração municipal, a apreensão ocorreu pelo fato de as carnes estarem em más condições de manipulação e armazenamento.

Já a interdição foi motivada, ainda, por problemas de regularização do estabelecimento, segundo um agente do Devisa.

“É uma empresa que agente estava acompanhando desde julho do ano passado, chegamos através de uma denúncia anônima e um protocolo interno da Prefeitura de Campinas. Verificamos que a empresa não se registrou no SIM-POA [Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal], não obteve o selo para funcionar como indústria de carnes.”

No local, segundo equipe da Coordenadoria de Fiscalização de Alimentos do Devisa, era realizada a manipulação de alimentos para a preparação, por exemplo, de linguiças e outros produtos.

As equipes de fiscalização seguiam no estabelecimento até a publicação desta reportagem.

